Эта деталь помогает отличить сладкие апельсины от кислых: обратите внимание при покупке

Выбор спелого и сладкого апельсина в магазине — задача не из легких.

Многие ориентируются на цвет, гладкость кожуры, аромат и упругость плода, но, как оказывается, эти признаки могут лишь подсказать, насколько сочным и неиспорченным является фрукт, но не его сладость.

Существует один, казалось бы, незначительный нюанс, который может помочь практически безошибочно определить, насколько сладким окажется апельсин.

Цвет, гладкость, запах — все это обман? Новый способ выбрать сладкий апельсин

Многие хозяюшки, выбирая эти полезные рыжие плоды, ориентируются на ряд внешних признаков. Считается, что это верный способ вычислить самый сладкий фрукт из всех, которые есть на прилавке.

Но, к сожалению, выбор нередко оказывается неудачным. Купленные цитрусы не радуют сладостью, а больше кислят.

Привычные ориентиры — «насыщенный цвет кожицы», «равномерность ее окраски», «отсутствие зеленых пятен», «гладкость поверхности кожуры», «яркий запах апельсина», «упругость плода», «его тяжеловесность, говорящая о большом количестве сока в мякоти» — на самом деле лишь говорят о спелости и сочности, но не о сладости.

Все перечисленные выше характеристики могут быть присущи, как сладким апельсинам, так и кислым.

«Кислый или сладкий»: Раскрыт главный секрет апельсиновой кожуры

Секрет кроется в едва заметной детали — нижней части апельсина.

Чаще всего покупатели при выборе ориентируются на цвет, упругость и форму, а вот об одном нюансе мало кто знает. А ведь именно эта особенность позволяет практически безошибочно определить спелый плод.

Нужно внимательно осмотреть фрукт. Если кожура снизу гладкая и имеет черную точку, то с большой вероятностью апельсин окажется кислым.

А вот если снизу находится небольшая выемка, значит фрукт спелый.

Это простое правило, основанное на строении плода, может стать настоящим спасением для тех, кто хочет насладиться действительно сладкими и сочными апельсинами, избегая кислых сюрпризов.