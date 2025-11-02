Городовой / Общество / Необычный рецепт: чем можно нафаршировать перцы
Необычный рецепт: чем можно нафаршировать перцы

Опубликовано: 2 ноября 2025 10:30
Фаршированный перец
Необычный рецепт: чем можно нафаршировать перцы
Городовой ру

Болгарский перец отлично сочетается со многими продуктами.

Болгарский перец можно нафаршировать не только мясом. Это блюдо может отлично сочетаться и с совсем неожиданными продуктами.

Шеф-повар Денис Перевоз дал «Городовому» необычный рецепт фаршированных перцев.

Ингредиенты Количество
Перцы болгарские 6 шт
Крупа киноа 1/2 стакана (около 100 г)
Шампиньоны 300 г
Лук 1 шт
Вяленые томаты в масле 100 г
Сыр Фета 150 г
Чеснок 2 зубчика
Подсолнечное масло 2 ст.л.
Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление

  1. Промойте киноа и отварите согласно инструкции на упаковке (обычно в соотношении 1:2 с водой, около 15 минут). Остудите.
  2. Срежьте верхушки перцев (сохраните их как «крышечки») и удалите семена и перегородки. Если перец стоит неустойчиво, слегка подрежьте дно.
  3. Грибы мелко нарежьте, лук и чеснок измельчите, вяленые томаты нарежьте мелкой соломкой.
  4. На разогретой сковороде, обжарьте лук и грибы, в конце добавьте чеснок и томаты.
  5. В большой миске смешайте остывшую крупу киноа, грибную смесь и раскрошенный сыр.
  6. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.
  7. Разогрейте духовку до 200°C.
  8. Плотно нафаршируйте перцы полученной начинкой. Не утрамбовывайте слишком сильно.
  9. Накройте «крышечками». Поставьте перцы в форму для запекания, смазанную маслом.
  10. На дно формы можно налить немного воды, чтобы перцы не подгорели снизу.
  11. Запекаем 30-40 минут, пока перцы не станут мягкими и не начнут подрумяниваться по краям.

Получаются очень сочные и вкусные перцы. Приятного аппетита!

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
