Необычный рецепт: чем можно нафаршировать перцы

Новости по теме

Тефлон вместо калорий и чеснок в молоке: самые нелепые открытия года по версии Шнобелевской премии 2025

Перейти

«Только не там, где он уже рос»: когда и как правильно посадить чеснок под зиму в Ленобласти

Перейти

В черном перце нашли бактерии: вот в каких брендах и стоит ли паниковать?

Перейти

«Довольно-таки вредны для организма»: что приготовить из шампиньонов и можно ли их есть сырыми

Перейти

Настала пора шашлыков, а в шампиньонах нашли канцероген агаритин: насколько опасен, можно ли есть?

Перейти