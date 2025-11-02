Необычный рецепт: чем можно нафаршировать перцы

Болгарский перец можно нафаршировать не только мясом. Это блюдо может отлично сочетаться и с совсем неожиданными продуктами.
Шеф-повар Денис Перевоз дал «Городовому» необычный рецепт фаршированных перцев.
|Ингредиенты
|Количество
|Перцы болгарские
|6 шт
|Крупа киноа
|1/2 стакана (около 100 г)
|Шампиньоны
|300 г
|Лук
|1 шт
|Вяленые томаты в масле
|100 г
|Сыр Фета
|150 г
|Чеснок
|2 зубчика
|Подсолнечное масло
|2 ст.л.
|Соль, свежемолотый черный перец
|по вкусу
Приготовление
- Промойте киноа и отварите согласно инструкции на упаковке (обычно в соотношении 1:2 с водой, около 15 минут). Остудите.
- Срежьте верхушки перцев (сохраните их как «крышечки») и удалите семена и перегородки. Если перец стоит неустойчиво, слегка подрежьте дно.
- Грибы мелко нарежьте, лук и чеснок измельчите, вяленые томаты нарежьте мелкой соломкой.
- На разогретой сковороде, обжарьте лук и грибы, в конце добавьте чеснок и томаты.
- В большой миске смешайте остывшую крупу киноа, грибную смесь и раскрошенный сыр.
- Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Плотно нафаршируйте перцы полученной начинкой. Не утрамбовывайте слишком сильно.
- Накройте «крышечками». Поставьте перцы в форму для запекания, смазанную маслом.
- На дно формы можно налить немного воды, чтобы перцы не подгорели снизу.
- Запекаем 30-40 минут, пока перцы не станут мягкими и не начнут подрумяниваться по краям.
Получаются очень сочные и вкусные перцы. Приятного аппетита!