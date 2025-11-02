Городовой / Общество / «Кладезь витаминов»: как приготовить глинтвейн с облепихой
«Кладезь витаминов»: как приготовить глинтвейн с облепихой

Опубликовано: 2 ноября 2025 18:00
Глинтвейн
Городовой ру

Облепиховый глинтвейн — замечательная альтернатива классическим горячим напиткам.

Когда теплая погода начинает сдавать свои позиции и за окном становится прохладно и сыро, на помощь приходит горячий глинтвейн.

Одним из самых ярких и необычных вариантов этого напитка является облепиховый глинтвейн. Он вобрал в себя свежий кисловатый вкус облепихи, пряные нотки специй и нежную сладость.

Рецепт

Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому», как приготовить этот согревающий напиток.

Ингредиенты Количество
Облепиха свежемороженная 250 гр
Апельсин 1 шт. 250 гр
Вода 500 мл
Мед, сахар или кленовый сироп 3 ст. ложки
Корица 2 палочки
Гвоздика 5 звездочек
Бадьян (звездчатый анис) 2 звездочки
Имбирь (свежий) тонкий ломтик 2-3 см
Вино красное 750 мл

Приготовиление

  1. С апельсина срежьте ножом или овощечисткой цедру, оранжевую часть. Из апельсина выжмите сок.
  2. В кастрюлю положите облепиху, цедру, добавьте все специи, палочки корицы, гвоздику, бадьян, имбирь, сок и апельсиновые выжимки, залейте водой.
  3. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и томите под крышкой 15 минут.
  4. Снимите кастрюлю с огня.
  5. Возьмите другую кастрюлю и процедите через сито полученный отвар, хорошенько раздавив и отжав ложкой облепиху и апельсины.
  6. Добавьте вино.
  7. На медленном огне, НЕ ДОВОДЯ ДО КИПЕНИЯ, прогревайте смесь 10 минут. Цель — дать специям раскрыть аромат.
  8. Снимите кастрюлю с огня. Теперь добавьте мед и перемешайте до полного растворения. Мед нельзя кипятить, иначе он потеряет все полезные свойства.

Подавайте сразу же, пока он горячий!

«Облепиха – кладезь витаминов (особенно витамина С), что делает этот глинтвейн не только вкусным, но и полезным при простуде», — отмечает эксперт

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
