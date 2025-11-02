«Кладезь витаминов»: как приготовить глинтвейн с облепихой

Когда теплая погода начинает сдавать свои позиции и за окном становится прохладно и сыро, на помощь приходит горячий глинтвейн.
Одним из самых ярких и необычных вариантов этого напитка является облепиховый глинтвейн. Он вобрал в себя свежий кисловатый вкус облепихи, пряные нотки специй и нежную сладость.
Рецепт
Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому», как приготовить этот согревающий напиток.
|Ингредиенты
|Количество
|Облепиха свежемороженная
|250 гр
|Апельсин
|1 шт. 250 гр
|Вода
|500 мл
|Мед, сахар или кленовый сироп
|3 ст. ложки
|Корица
|2 палочки
|Гвоздика
|5 звездочек
|Бадьян (звездчатый анис)
|2 звездочки
|Имбирь (свежий) тонкий ломтик
|2-3 см
|Вино красное
|750 мл
Приготовиление
- С апельсина срежьте ножом или овощечисткой цедру, оранжевую часть. Из апельсина выжмите сок.
- В кастрюлю положите облепиху, цедру, добавьте все специи, палочки корицы, гвоздику, бадьян, имбирь, сок и апельсиновые выжимки, залейте водой.
- Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и томите под крышкой 15 минут.
- Снимите кастрюлю с огня.
- Возьмите другую кастрюлю и процедите через сито полученный отвар, хорошенько раздавив и отжав ложкой облепиху и апельсины.
- Добавьте вино.
- На медленном огне, НЕ ДОВОДЯ ДО КИПЕНИЯ, прогревайте смесь 10 минут. Цель — дать специям раскрыть аромат.
- Снимите кастрюлю с огня. Теперь добавьте мед и перемешайте до полного растворения. Мед нельзя кипятить, иначе он потеряет все полезные свойства.
Подавайте сразу же, пока он горячий!
«Облепиха – кладезь витаминов (особенно витамина С), что делает этот глинтвейн не только вкусным, но и полезным при простуде», — отмечает эксперт