Городовой / Город / Охта снова пахнет бедой: всплыла мёртвая рыба, над рекой — резкий запах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Чуть больше пол-литра за 200 рублей»: выгодно ли самому делать домашнее безлактозное молоко Общество
Здесь можно переписать свою судьбу: портал в другой мир находится в Ленобласти Город
Кому аплодировал Петербург: подведены итоги Всероссийской литературной премии имени Алексея Толстого Город
Опасность миновала: жильцы возвращаются в «расселённый» дом в Петербурге Город
«Открыли — значит, попало»: почему мессенджер крадет память вашего смартфона Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Охта снова пахнет бедой: всплыла мёртвая рыба, над рекой — резкий запах

Опубликовано: 3 ноября 2025 23:15
Охта снова пахнет бедой: всплыла мёртвая рыба, над рекой — резкий запах
Охта снова пахнет бедой: всплыла мёртвая рыба, над рекой — резкий запах
Городовой ру

В реке Охта вновь зафиксированы случаи появления мертвой рыбы, сообщили местные жители.

Местные жители сообщили о появлении большого количества мёртвой рыбы в реке Охта. На поверхности воды заметны характерные разводы, а вблизи водоёма чувствуется неприятный запах.

Количество погибшей рыбы продолжает увеличиваться, сообщает 78.ru.

В пресс-службе предприятия «Водоканал» сообщили, что специалисты занимаются снижением уровня сбрасываемых в реку стоков. Работы проводятся непрерывно.

В районе Охты установлено резервное насосное оборудование, которое откачивает стоки для последующей очистки.

Сергей Виноградов, возглавляющий межрегиональную экологическую организацию «Зелёный Фронт», пояснил, что вдоль Охты расположено множество предприятий, использующих реку для своих нужд.

Ранее причиной появления мутной воды в реке называли последствия строительных работ на территории Мурино.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью