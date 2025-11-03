Охта снова пахнет бедой: всплыла мёртвая рыба, над рекой — резкий запах

Местные жители сообщили о появлении большого количества мёртвой рыбы в реке Охта. На поверхности воды заметны характерные разводы, а вблизи водоёма чувствуется неприятный запах.
Количество погибшей рыбы продолжает увеличиваться, сообщает 78.ru.
В пресс-службе предприятия «Водоканал» сообщили, что специалисты занимаются снижением уровня сбрасываемых в реку стоков. Работы проводятся непрерывно.
В районе Охты установлено резервное насосное оборудование, которое откачивает стоки для последующей очистки.
Сергей Виноградов, возглавляющий межрегиональную экологическую организацию «Зелёный Фронт», пояснил, что вдоль Охты расположено множество предприятий, использующих реку для своих нужд.
Ранее причиной появления мутной воды в реке называли последствия строительных работ на территории Мурино.