После боя курантов — пустые залы: петербургские рестораторы рассказали, почему наплыва не будет

Опубликовано: 23 декабря 2025 14:06
Global Look Press / Maksim Konstantinov

По прогнозам рестораторов, в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников ожидается уменьшение потока гостей.

В Петербурге владельцы заведений общественного питания отмечают спад спроса перед новогодними выходными. Кафе и рестораны ожидают снижение числа гостей в январе до 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Объём заказов, по мнению участников рынка, в первые дни следующего года может уменьшиться на 5–15%. Подобная тенденция уже начала проявляться: за декабрьские недели посещаемость некоторых заведений снизилась на 5–20% относительно аналогичного периода год назад, передают «Ведомости Северо-Запад».

Специалисты связывают происходящее с уменьшением покупательской активности. Рост расходов вынуждает рестораны увеличивать стоимость блюд — за последний год ценники поднялись не менее чем на 10%.

В таких условиях дополнительная прибыль растёт медленно, а рентабельность бизнеса падает по сравнению с прошлогодними показателями. Владельцы заведений подчёркивают, что выручка увеличивается незначительно.

Отмечается также переход компаний к проведению скромных корпоративных мероприятий: всё чаще выбор делают в пользу покупки готовых праздничных наборов вместо традиционной аренды банкетных площадок.

Автор:
Юлия Аликова
Город
