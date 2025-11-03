Ключи под запись: в России хотят обязать снимать на видео все сделки с жильём

В последнее время в России отмечен заметный рост мошенничества при операциях с жильём. Поэтому депутаты обсуждают необходимость серьёзных перемен в законодательстве, чтобы обеспечить большую защиту граждан.

Заместитель председателя профильного комитета Госдумы Светлана Разворотнева в разговоре с РИА Новости выразила мнение, что одной из действенных мер может стать обязательная видеозапись каждого этапа оформления сделок с недвижимостью и создание единой базы таких видеоматериалов.

Разворотнева пояснила:

«Увеличение случаев мошенничества при сделках с недвижимостью требует, на мой взгляд, серьёзных изменений в законодательстве. Вот уже два года вместе с профессиональным риелторским сообществом мы работаем над законом, регулирующим риелторскую деятельность.

Кроме этого законопроекта, уже подготовлено большое количество инициатив законодательного и иного характера, которые проходят сегодня активное обсуждение».

Для повышения прозрачности и безопасности операций предлагается интегрировать все ключевые структуры, от Росреестра до банков и страховых организаций, в единую цифровую сеть для обмена данными.

Старший партнёр юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнёры» Филипп Терехин отметил, что сейчас в районных судах рассматривается свыше 10 тысяч подобных дел, а в апелляционных инстанциях — около 8 тысяч жалоб по схожим основаниям.

Прецеденты из судебной практики привлекают внимание экспертов. Так, в конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной по квартире: она настаивала, что стала жертвой обмана, и её права были нарушены.

Суд постановил вернуть жильё Долиной, отменив регистрацию права собственности, оформленного на Полину Лурье, что вызвало опасения среди риелторов по поводу доверия к вторичному рынку жилья.

В числе обсуждаемых вопросов оказываются и сложности, которые могут возникнуть у добросовестных покупателей при таком подходе.

Риелторы считают, что возвращение прав бывшим владельцам способно привести к рискам для новых собственников.