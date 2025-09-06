Городовой / Общество / «Ты ему про грязь и мусор»: Петербург и губернатора Шнуров критикует только за эти вещи
«Ты ему про грязь и мусор»: Петербург и губернатора Шнуров критикует только за эти вещи

Опубликовано: 6 сентября 2025 12:01
Сергей Шнуров
«Ты ему про грязь и мусор»: Петербург и губернатора Шнуров критикует только за эти вещи
Кадр из фильма «Хардкор»

Как обычно у Сергея все претензии вылились в песню и стихи.

Эта история началась с одного клипа и закончилась целой городской драмой. Сергей Шнуров высмеял Петербург и губернатора Александра Беглова за мусор и снег, а дальше события развивались стремительно.

Сцена 1. «В Петербурге биеннале — инсталляция помоев»

15 января 2022 года Шнуров выпускает клип «Пока так», в котором в оранжевом жилете дворника поёт о сугробах, мусоре и «бегловской лопатке». Ролик набирает миллионы просмотров и становится хитом YouTube.

Сцена 2. «Лишить звания петербуржца»

Смольный молчит, но чиновники, депутаты и директора театров атакуют Шнурова. Михаил Пиотровский говорит о «политической атаке на город».

Депутат Дмитрий Панов предлагает лишить музыканта права называть себя петербуржцем. В СМИ обсуждают версию о заказе песни против Беглова.

Сцена 3. «Беглов, my love»

19 января Шнуров выпускает клип «Покаянная», где иронизирует над критиками и признаётся в любви губернатору. Видео собирает миллионы просмотров.

Сцена 4. «Я не трус и не беру на лапу»

20 января Беглов впервые отвечает лично. Заявляет, что «не трус», «не берёт взяток» и проведёт реформы до конца. В этот же день Смольный признаёт катастрофическую нехватку дворников.

Сцена 5. «Выдающийся оратор»

Шнуров публикует стихотворение, пародируя речь губернатора. В нём «бабушка брала Берлин», «ты ему про грязь и мусор» и «в лапу не брал с пелёнок». Пост собирает десятки тысяч лайков.

Сцена 6. «Матерные частушки неприемлемы»

Беглов вновь отвечает — без фамилий, но прямо намекая на Шнурова: «Матерные частушки для Петербурга неприемлемы». В это же время по городу активно убирают снег.

Сцена 7. «Бэтмэн должен удалиться»

Шнуров публикует новое стихотворение, заявляя, что после его клипов и стихов город наконец начали убирать: «Поорал немножко матом — стали убирать навоз».

Эпилог

Спор превратился в городской мем. Конфликт обсуждали журналисты, петиции за отставку Беглова собирали подписи, а Шнуров превратился в «голос снега и мусора».

Автор:
Игорь Мустафин
