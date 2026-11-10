Всего 39% АЗС Петербурга располагают бензином — город столкнулся с резким дефицитом

Что происходит на заправках города

На топливном рынке Петербурга заметно осложнилась обстановка: крупные сети стали вводить ограничения на отпуск топлива, а доля заправок с гарантированным наличием бензина резко сократилась.

Автомобилистам приходится подстраиваться под новые условия — от лимитов на бак до выросших цен на премиальные марки.

Насколько остра ситуация

По данным краудсорсингового онлайн-сервиса, из 523 действующих АЗС города гарантированно с топливом работают только 202 — это 39 % от общего числа. Ещё на двух станциях нефтепродуктов нет вовсе, а по 150 объектам свежие данные отсутствуют.

Такая картина говорит о явном дефиците: даже формально работающие заправки не всегда могут подтвердить наличие бензина.

Лимиты и ценники

Главный признак проблемы — возвращение практики нормированного отпуска топлива. В сети «Роснефть» один автовладелец может залить не более 50 литров дизельного топлива и до 30 литров бензина АИ-92 или АИ-95. Остальные крупные сети — «Лукойл», «Газпромнефть», «Тебойл», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» — пока держат обычный режим.

Цены при этом высокие: АИ-92 стоит 68,24 рубля, АИ-95 — 73,48 рубля, а премиальный АИ-98 перешагнул психологическую отметку в 100 рублей за литр. Дизель обойдётся в 82,94 рубля, сжиженный газ — в 50,70 рубля.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему люди уезжают из Петербурга.