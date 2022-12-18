Певица пользовалась своей властью.
Оставленная супруга не стала молчать.
Экс-солистка «ВИА Гры» сильно изменилась.
Вся страна знает эту женщину.
Есть вопросы по составу.
Скрыть пикантный факт не удалось.
Супруга певца совершила ошибку.
Причина довольно проста.
Вся правда вскрылась благодаря одному фото.
Певец остался у разбитого корыта.
Слушать хиты певца хотят далеко не все.
Кадры с ним попали в Сеть.
Обжаловать решение в суде так и не удалось.
В конце концов артисту нужно кормить своих многочисленных отпрысков.
Простым россиянам придется поднакопить денег, чтобы вживую увидеть заслуженного артиста.
Такой заметный человек, как Валерий Меладзе, может прийти к успеху в разных сферах.
Харизматичному артисту подвластны многие сферы деятельности.
Средняя дочь от первого брака певца стала невестой.
После долгой паузы Меладзе снова начал выступать в России.
Певец создал свой Telegram-канал.