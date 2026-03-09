Городовой / Город / Март как часы: холодный ветер в Петербурге не отступает
Опубликовано: 9 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Погоду 9 марта определиляет ветер.

В Санкт-Петербурге держится типичная мартовская погода — ясная и холодная, как сегодня, так и накануне, сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своем телегам-канале.

Два дня назад он опубликовал снимок Петербурга из космоса, подчеркнув, что при такой погоде хорошо видны окрестности, Финский залив и Ладожское озеро, где лед начал трескаться.

Сегодняшнюю погоду 9 марта определили ветра с залива: в городе +2…+3 °C, а в других районах области потеплело до +6…+7 °C. По словам Колесова, такая картина повторяется ежегодно в это время.

Автор:
Юлия Аликова
