Март как часы: холодный ветер в Петербурге не отступает

В Санкт-Петербурге держится типичная мартовская погода — ясная и холодная, как сегодня, так и накануне, сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своем телегам-канале.
Два дня назад он опубликовал снимок Петербурга из космоса, подчеркнув, что при такой погоде хорошо видны окрестности, Финский залив и Ладожское озеро, где лед начал трескаться.
Сегодняшнюю погоду 9 марта определили ветра с залива: в городе +2…+3 °C, а в других районах области потеплело до +6…+7 °C. По словам Колесова, такая картина повторяется ежегодно в это время.