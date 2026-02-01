Городовой / Полезное / 1 ложка в воду – и замиокулькас не остановить: мощные побеги и сочные листья лезут наперегонки даже зимой
1 ложка в воду – и замиокулькас не остановить: мощные побеги и сочные листья лезут наперегонки даже зимой

Опубликовано: 1 февраля 2026 05:17
 Проверено редакцией
1 ложка в воду – и замиокулькас не остановить: мощные побеги и сочные листья лезут наперегонки даже зимой
1 ложка в воду – и замиокулькас не остановить: мощные побеги и сочные листья лезут наперегонки даже зимой
Legion-Media

Многие цветоводы выращивают замиокулькас, ведь он считается символом достатка и способен украсить любой интерьер. Однако очень часто, особенно зимой "долларовое дерево" не торопится выдавать новые побеги и листья. Как исправить ситуацию, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

Аминокислотная подкормка

По словам эксперта, чтобы оживить и разбудить замиокулькас, нужна аминокислотная подкормка. Ее можно приготовить в домашних условиях. Для этого потребуется:

  • колотый горох - 1 столовая ложка;
  • сухие дрожжи - 1 грамм;
  • сахар - 2 грамма;
  • теплая вода - 1 литр.

Сперва следует залить колотый горох 500 миллилитрами воды. Затем в отдельной емкости смешать дрожжи, сахар и 0,5 литра воды. Все оставить на 3 часа.

Как только время истечет, гороховый настой необходимо процедить и добавить его к дрожжевой подкормке. Полученным аминокислотным удобрением полить замиокулькас из расчета 200 миллилитров подкормки на 4-литровый горшок.

Как отметила Елена Николаева, горох содержит витамины группы В, кремний, калий, магний, цинк и серу, которые оздоравливают замиокулькас и повышают прочность листьев. Дрожжи богаты аминокислотами, которые пробуждают "долларовое дерево" на активный рост.

Азотная подкормка

Чтобы нарастить листья, нужно обеспечить замиокулькас азотной подкормкой. Для ее приготовления достаточно смешать 2 миллилитра "нашатыря" или 2 грамма кальциевой селитры и 1 литр воды. Полученным удобрением полить замиокулькас чуть по влажной почве.

Ранее мы сообщали, почему замиокулькас не выпускает новые побеги.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
