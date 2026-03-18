10 млрд вместо 33: сувенирный бум в Петербурге

В апреле 2026 года в Санкт-Петербурге запустят проект «Петербургский сувенир» с финансированием из бюджета в 10 млрд рублей — изначально речь шла о 33 млрд, но цифру уменьшили.
Заявки от производителей начнут принимать в апреле, кампания продлится не менее трех недель; уже 30 компаний в ожидании, цель — минимум 40 участников, с приоритетом на изделия с местной символикой и колоритом.
Первый магазин появится в центре, где много туристов. Сейчас подыскивают место в крупном ТЦ с запуском не позже июня, сообщают «Ведомости. Северо-Запад».
Инициатива продолжит программу «Петербургский дизайн», завершившуюся в январе, но теперь фокус на сувенирах с характерной идентичностью Северной столицы.