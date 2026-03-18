Народные приметы погоды на 19 марта – к снегопадам и 40-дневным холодам

Опубликовано: 18 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Народные приметы погоды на 19 марта – к снегопадам и 40-дневным холодам
Народные приметы погоды на 19 марта – к снегопадам и 40-дневным холодам
Народные приметы и запреты в Константинов день 

В народном календаре 19 марта обозначено как Константинов день или Константиновы круги. Наши предки в этот день обходили колодцы кругами, чтобы утоптать снег и не допустить попадания грязной воды. Почетное право сделать первый круг получал мальчик по имени Константин. Этот день был богат на народные приметы и поверья, по которым на Руси определяли погоду.

Народные приметы погоды на 19 марта

  • Если прилетел белый аист – добрый знак, ждите благополучия и достатка.
  • Если заяц не успел сменить белую шубку на серую, то начнутся снегопады.
  • Дятел стучит по дереву – к затяжным холодам.
  • Если вороны громко раскаркались – к ненастью.
  • Ласточки все еще не прилетели – весна будет поздней.
  • Утром мороз – ждите еще 40 дней холодов.
  • Если днем холодно – грядут теплые деньки.
  • Облака плывут по небу очень быстро – к затяжным холодам.

Что можно делать в Константинов день

Наши предки были убеждены, что 19 марта вода в колодце становится целебной. Поэтому активно умывались ей и пили. Хозяйки обрызгивали такой водой углы дома, чтобы отпугнуть нечисть и привлечь удачу.

Кроме того, 19 марта было принято посещать баню, чтобы отмыться от недугов и неприятностей.

Молодежь выходила на пригорок и пела, призывая тепло и весну. В горшочек сеяли семечко редиса, лука или петрушки, что символизировало начало посевной. Если оно быстро проклевывалось, то это было добрым знаком.

Чтобы привлечь богатство, в колодцы бросали монеты. При этом нужно было мысленно желать достатка и счастья семье.

Около дома было принято рассыпать зерна и семечки, чтобы привлечь пернатых. Считалось, что если они слетаются дружно, то год будет урожайным.

Народные запреты на 19 марта

В Константинов день нельзя было пить из чужого колодца, чтобы не ушла вода из своего.

Запрещено было ссориться, ругаться, стричь ногти и волосы. Иначе можно было навлечь неприятности.

Не стоило давать деньги в долг. Это могло привести к нужде.

Нельзя было затевать ремонт или строительство. Любые масштабные работы могли привести к финансовым неурядицам.

Не нужно было выбрасывать хлеб: лучше отдать его животным.

Ранее мы сообщали, каким будет лето-2026: подскажет народная примета погоды 12 марта.

Ольга Зайцева
