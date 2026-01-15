Городовой / Город / «Обходите стороной»: россиянка разоблачила 8 египетских отелей-кошмаров
«Обходите стороной»: россиянка разоблачила 8 египетских отелей-кошмаров

Опубликовано: 15 января 2026 06:00
globallookpress.com
«Обходите стороной»: россиянка разоблачила 8 египетских отелей-кошмаров
Городовой ру

Даже гостиницы с самой высокой категорией могут не соответствовать ожиданиям по уровню комфорта.

Российская туристка, неоднократно посещавшая Египет, рассказала о гостиницах и районах, которые советует избегать. Она отметила, что количество звёзд в египетских отелях далеко не всегда соответствует реальному уровню сервиса. Женщина предупреждает: привлекательная стоимость может обернуться серьёзным разочарованием.

Путешественница составила перечень из восьми гостиниц, в которые, по её словам, больше не вернётся: Amarina Sun Resort & Aqua Park 5*, Le Pacha Resort 4*, Hawaii Paradise Aqua Park Resort 5*, Paradise Club Shoni Bay 4*, Sharm Holiday 4*, Panorama Naama Heights 4*, Blend Club Aqua Resort 4* и Faraana Heights Aqua Park 4*. Она подчёркивает, что при выборе жилья лучше руководствоваться конкретными отзывами и названиями, а не только официальной категорией.

«Звёзды в Египте раздают как попало. Гораздо важнее знать конкретные названия отелей, чем ориентироваться на официальный рейтинг», — отмечает путешественница.

Особое внимание в своих советах она уделила району Набк в Шарм-эль-Шейхе, где расположено много известных гостиниц высокого класса, включая популярные среди россиян. Однако, как предупредила женщина, здесь часто бывает сильный ветер, особенно в зимнее время.

«Пляж песчаный, море в волнах, нормально позагорать почти нереально. Об этом нюансе турагенты предупреждают редко, так что будьте готовы», — поделилась она в блоге.

Тем, кто стремится сэкономить, туристка советует помнить и о непростых особенностях курортов Марса Алам и Дахаб. Там действительно можно найти хорошие предложения, но число отдыхающих невелико. Самая большая сложность заключается в длинной дороге: по её словам, трансфер из аэропорта до гостиницы может занять от трёх до четырёх часов по пустынной местности.

«Прилетаешь уставшим после долгого перелёта, а вместо долгожданного отдыха тебя ждёт настоящий марафон на трансфере», — предупреждает она.

В заключение путешественница советует обратить внимание на давно освоенные участки Шарм-эль-Шейха, такие как Наама-Бей и Рас-Умм-эль-Сид, а также на Хургаду. Она уверена, что эти районы наиболее надёжны для отдыха.

«Они проверены временем и тысячами туристов. Египет — отличное направление, но выбирать нужно осознанно», — подытожила туристка.

Юлия Аликова
Город
