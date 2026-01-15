Городовой / Город / В России хотят утвердить ГОСТ на шаверму — майонезу вход воспрещён
В России хотят утвердить ГОСТ на шаверму — майонезу вход воспрещён

Опубликовано: 15 января 2026 06:30
 Проверено редакцией
В России хотят утвердить ГОСТ на шаверму — майонезу вход воспрещён
В России хотят утвердить ГОСТ на шаверму — майонезу вход воспрещён
Городовой ру

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сообщил, какие пункты планируется включить в новый государственный стандарт и какие нововведения ожидаются.

Новый национальный стандарт для приготовления шавермы разрабатывается инициативной группой совместно с Роскачеством. Об этом сообщил Игорь Бухаров, возглавляющий Федерацию рестораторов и отельеров России. Ключевая новость — согласно разрабатываемому стандарту, привычный майонез больше не планируется использовать в традиционном рецепте блюда.

Бухаров подчеркнул, что после обсуждения с турецкими коллегами постулат стал однозначным: классическая шаверма, шаурма и дёнер-кебаб не должны содержать майонез. Он отметил:

«Нет, и шаверма, и шаурма, и дёнер-кебаб — это без майонеза. Пожалуйста, вы можете продолжать выпускать это с майонезом, называя это каким-то другим названием, чтобы не вводить потребителя в заблуждение».

Разработчики стандарта уточняют: ресторан или закусочная вправе готовить блюда с майонезом, однако такие блюда должны носить иное наименование. Это необходимо для исключения путаницы среди клиентов. Среди прочих требований ГОСТа указываются и особенности нарезки ингредиентов.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров, создание стандарта преследует две основные задачи. Во-первых, предприниматели получат четкие рекомендации по приготовлению и подаче блюда. Во-вторых, у покупателей появится возможность ясно понимать, что ожидает их в кафе или ресторане — стандарт уточнит рецептуру и оформление.

Бухаров добавил:

«ГОСТ является рекомендованным документом, он не обязателен. Но, если случится какая-нибудь история, связанная с пищевой токсической инфекцией, прокуратура берет за основу ГОСТ, и если есть нарушения, то предпринимателю будут предъявлены претензии».

Проект национального стандарта начал разрабатываться в 2024 году. Завершить работу планируется в 2026 году.

Юлия Аликова
