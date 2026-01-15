В России хотят утвердить ГОСТ на шаверму — майонезу вход воспрещён

Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами

Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка

Если вы окунаетесь на Крещение в прорубь, то есть шанс расстаться с жизнью: сердце может встать, заявляет кардиолог

Лиговский проспект ждет снос: они рискуют уничтожить целую среду ради «слабого» вокзала — вот почему петербуржцы вышли на улицы

Праздник-призрак, который не дает покоя: почему Россия живет на 13 дней позже Европы — народная память не сдалась

