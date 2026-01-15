Городовой / Город / В больницах запустили отечественный препарат: онкология на прицеле
Опубликовано: 15 января 2026 07:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Препарат «Ракурс 223Ra» официально зарегистрирован и допущен к применению.

Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о начале использования нового лекарственного средства «Ракурс 223Ra» в медицинских учреждениях. Этот препарат был создан специалистами научно-клинического центра радиологии и онкологии ФМБА в Димитровграде. В настоящее время лекарство прошло все необходимые процедуры государственной регистрации, и первые серии уже доступны в ряде клиник.

В основе нового средства — радий-223, особый радионуклид, предназначенный для прицельного воздействия на костные метастазы у людей с онкологическими заболеваниями. Применение «Ракурс 223Ra» позволяет уменьшить выраженность боли и существенно повысить качество жизни пациентов, сталкивающихся с осложнениями онкологических заболеваний.

Появление этого медикамента в практике российских больниц имеет особую важность: страна делает заметный шаг вперёд в развитии радиофармацевтики и в укреплении собственной медицинской независимости. В Агентстве подчёркивают стратегическое значение внедрения новых технологий отечественного производства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
