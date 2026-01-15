Городовой / Город / Что скрывают праздничные тосты: почему январь стал горячим временем для наркологов?
Что скрывают праздничные тосты: почему январь стал горячим временем для наркологов?

Опубликовано: 15 января 2026 05:00
globallookpress.com
Городовой ру

Часть пациентов направляют для дальнейшего лечения в психиатрические стационары.

В первые недели января значительно увеличилось число обращений за медицинской помощью по поводу злоупотребления спиртным и состояний после длительных возлияний. Психиатры-наркологи Василий Шуров и Алексей Казанцев отмечают, что после завершения новогодних выходных вызовы специалистов на дом участились на треть.

Как рассказал Шуров, двенадцать выходных подряд, включая 31 декабря, и непривычно тёплая для сезона погода способствовали тому, что многие предпочли провести это время дома. Он уточнил: «Количество обращений было на 30% выше, особенно тяжёлых случаев, когда люди употребляли алкоголь до последнего момента и только теперь обратились за помощью».

По информации Казанцева, звонки врачам поступали как во время каникул, так и в последние выходные перед возвращением к работе, а также уже после завершения праздников. Наибольшее количество вызовов фиксируется с начала года и до середины января. Обычно, вплоть до 15 числа, люди стараются либо выйти из состояния самостоятельно, либо обращаются за помощью к врачам на дому или к амбулаторным специалистам.

Однако многие замечают, что не в силах самостоятельно преодолеть зависимость — желание употреблять спиртное носит навязчивый и неконтролируемый характер.

«Им, а чаще их родственникам, из-за тяжести состояния приходится обращаться за помощью уже в стационар», — объясняет Казанцев.

В некоторых случаях пациенты нуждаются в лечении в психиатрических отделениях, особенно если возник психоз после прекращения приёма алкоголя на фоне затяжного злоупотребления спиртными напитками. Это, по словам специалиста, типичные последствия длительных запоев. Бывает, что такие состояния приводят даже к развитию энцефалопатии.

  • Число вызовов специалистов выросло на 30% после новогодних праздников
  • Пик обращений наблюдается в первые две недели января
  • В тяжёлых случаях пациентов госпитализируют в психиатрические отделения

Юлия Аликова
Город
