В Петербурге перекроют дороги сразу в трёх районах: какие неожиданности ждут водителей с 16 января?

С 16 января в Санкт-Петербурге ожидаются новые ограничения для автомобилистов в трёх районах города. Эти изменения связаны с проведением запланированных строительных и ремонтных мероприятий. В частности, будут частично перекрыты некоторые крупные улицы.
Так, на территории Петродворцового района участок Красносельского шоссе в посёлке Стрельна станет недоступен для проезда с 16 января до 15 февраля. Ограждение временного характера установят на отрезке от Сергиевского путепровода до здания № 72А. Это решение принято для обеспечения безопасности во время проведения работ.
В Приморском районе частичное перекрытие введут на улице Полевая Сабировская, вблизи пересечения с Рубежной, срок действия составляет с 16 января по 19 марта. На этом участке пройдёт устройство инженерных коммуникаций. Жителям и гостям города советуют выбирать альтернативные маршруты.
В Центральном районе в период с 16 по 20 января временно ограничат движение по улице Черняховского между Роменской улицей и Павлоградским переулком. На данном отрезке также начнутся работы по прокладке сетей. Движение транспорта здесь будет затруднено в течение нескольких дней.
