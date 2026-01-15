Городовой / Город / В Петербурге перекроют дороги сразу в трёх районах: какие неожиданности ждут водителей с 16 января?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами Общество
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт Полезное
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой Город
Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка Общество
Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

В Петербурге перекроют дороги сразу в трёх районах: какие неожиданности ждут водителей с 16 января?

Опубликовано: 15 января 2026 05:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
В Петербурге перекроют дороги сразу в трёх районах: какие неожиданности ждут водителей с 16 января?
Городовой ру

Водителям рекомендуют с особой тщательностью планировать пути объезда в связи с изменениями движения.

С 16 января в Санкт-Петербурге ожидаются новые ограничения для автомобилистов в трёх районах города. Эти изменения связаны с проведением запланированных строительных и ремонтных мероприятий. В частности, будут частично перекрыты некоторые крупные улицы.

Так, на территории Петродворцового района участок Красносельского шоссе в посёлке Стрельна станет недоступен для проезда с 16 января до 15 февраля. Ограждение временного характера установят на отрезке от Сергиевского путепровода до здания № 72А. Это решение принято для обеспечения безопасности во время проведения работ.

В Приморском районе частичное перекрытие введут на улице Полевая Сабировская, вблизи пересечения с Рубежной, срок действия составляет с 16 января по 19 марта. На этом участке пройдёт устройство инженерных коммуникаций. Жителям и гостям города советуют выбирать альтернативные маршруты.

В Центральном районе в период с 16 по 20 января временно ограничат движение по улице Черняховского между Роменской улицей и Павлоградским переулком. На данном отрезке также начнутся работы по прокладке сетей. Движение транспорта здесь будет затруднено в течение нескольких дней.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью