2026: девять садиков и три школы ворвутся в жилые комплексы Петербурга и Ленобласти

Приморский район Санкт-Петербурга в этом году станет лидером по количеству новых образовательных учреждений. Здесь возводят школу, рассчитанную на 550 учеников, и дошкольное учреждение для 240 малышей в жилом комплексе «Прайм Приморский». В комплексе «Чистое небо» строится третья по счету школа на 1100 мест, а также восьмой детский сад, в котором смогут заниматься 220 детей.

В Московском районе готовится к открытию школа для 1150 учащихся, работы на объекте завершает компания Setl Group в жилом квартале «Титул» на Кубинской улице. В этом районе также готовятся к сдаче два детских сада по 130 мест каждый, которые размещаются в зданиях жилого комплекса. Следуя новому подходу к строительству, образовательная инфраструктура появляется одновременно с жилыми домами.

В Петродворцовом, Пушкинском, Невском и Красносельском районах в ближайшее время появится по одному новому детскому саду. Всего в этих четырех районах смогут принять 685 малышей в возрасте от полутора до семи лет. В пригороде, в поселке Новосаратовка, на территории жилого комплекса «Город Звёзд» завершён второй по счету детский сад.

Setl Group активно развивает социальную инфраструктуру на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На сегодняшний день компанией возведено 86 учреждений для детей, рассчитанных на 32 460 мест. Стоит отметить, что уже 80 из них функционируют и принимают воспитанников и учеников.

Современные школы обеспечены стадионами, спортивными и актовыми залами, бассейнами, кабинетами для занятий и мастерскими для творческих занятий. Детские сады оборудованы просторными игровыми и физкультурными площадками, музыкальными и спортивными залами, бассейнами и соляными комнатами. Кроме того, на территории детских садов появились огороды и специальные площадки для наблюдения за погодой.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».