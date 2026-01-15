Городовой / Город / Новогоднее чудо задержалось: главную ёлку Петербурга оставили сиять до конца января
Новогоднее чудо задержалось: главную ёлку Петербурга оставили сиять до конца января

Опубликовано: 15 января 2026 04:30
 Проверено редакцией
Главная новогодняя ель Санкт-Петербурга будет украшать город до 22 января.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение перенести демонтаж главной елки города на двадцать второе января. Праздничное дерево высотой около двадцати пяти метров было установлено на главной площади города двенадцатого декабря и привезено из Выборгского района Ленинградской области.

Столь длительное пребывание новогодней ели в центре города связано с многочисленными обращениями жителей, попросивших продлить срок ее пребывания. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в своем видеообращении в социальной сети. Он отметил:

"Горожане буквально забросали нас просьбами оставить елку подольше."

После того как специалисты уберут праздничное дерево, его ствол планируют использовать для изготовления часов и сувенирных фигурок. Оставшиеся ветви переработают для нужд приютов, где содержатся домашние животные. Игрушки и световые гирлянды, бывшие частью оформления, отправят на хранение до декабря этого года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
