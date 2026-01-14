Лиговский проспект ждет снос: они рискуют уничтожить целую среду ради «слабого» вокзала — вот почему петербуржцы вышли на улицы

Планы строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) и соответствующего вокзала на Лиговском проспекте вызвали волну недовольства среди жителей Санкт-Петербурга.

Сбор подписей против данного проекта стал наглядным выражением протеста против изменений, которые, по мнению горожан, нанесут непоправимый урон исторической среде.

Даниил Воронин — основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли» — делится с порталом «Городовой» своим видением причин этого народного негодования.

Снос зданий и утрата исторической среды

Ключевой причиной, побудившей петербуржцев выйти на сбор подписей, является угроза сноса исторических зданий в районе Лиговского проспекта.

Планируемое строительство затрагивает не отдельные, пусть и ценные, постройки, а целую историческую среду.

“Да, они, наверное, по одному не представляют какой-то супер исторической ценности, культурной. Но существует такое понятие, как историческая среда”, — поясняет Воронин.

Именно совокупность этих зданий, их общая атмосфера, формирует уникальную ценность этого места, которую рискуют уничтожить ради новой инфраструктуры.

Логистический провал: проблемы доступности

Помимо вопросов сохранения наследия, проект ВСМ критикуется за фундаментальные транспортные просчеты. Сам по себе проект высокоскоростной магистрали “достаточно слабый на вокзальной площади”.

Основная проблема заключается в неудобстве логистики для пассажиров.

“Он достаточно удален от метро, что тоже некомфортно”, — отмечает планировщик.

В момент, когда вокзал примет большое количество человек, ожидается, что они будут использовать личный автотранспорт из-за отсутствия адекватных пересадок.

Серьезным упущением является отсутствие нормальной пересадки как на существующие линии метро, так и на планируемую коричневую линию.

Более того, критике подвергается и полное игнорирование подъезда наземного общественного транспорта:

“Плюс там абсолютно не учитывается подъезд общественного транспорта — там автобусов, троллейбусов, трамваев”.

В итоге, пользоваться вокзалом будет “крайне неудобно”.

Вопросы к маршруту и интересам активистов

Серьезные вопросы возникают и к самому маршруту высокоскоростной трассы, который должен быть создан “буквально за несколько лет по поручению”, при этом, по мнению Воронина, “как будто бы не было предпосылок к созданию такой дороги”.

Городской планировщик призывает также внимательно изучить мотивы тех, кто инициировал сбор подписей. Необходимо понимать, кто именно выступает против проекта.

“Либо действительно просто неравнодушные люди, неравнодушные граждане, которым очень не нравится этот проект”.

Однако существует и альтернативное объяснение: возможно, это “какие-то активисты, которые решили так очково заработать себе ввиду скорых выборов инженеров”.

В любом случае, недовольство горожан коренится как в сохранении исторического облика, так и в опасениях относительно будущего транспортного коллапса на Лиговке.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.