Какие музеи Санкт-Петербурга работают в понедельник?

Санкт‑Петербург — город музеев, и даже в понедельник здесь есть куда отправиться. Рассказываем о нескольких интересных площадках, которые ждут посетителей в начале недели.

Государственный музей истории религии

Это единственный в России музей, посвящённый истории возникновения и развития религий. Его коллекция насчитывает свыше 180 000 экспонатов, среди которых есть предметы, датируемые VI тысячелетием до н. э. Экспозиция построена так, что подходит и для самостоятельного осмотра, и для тематических экскурсий.

Расположен на ул. Почтамтская, 14. Открыт с 10:00 до 18:00.

В первый понедельник месяца действует социальный день: школьники, студенты, пенсионеры и другие льготные категории могут посетить музей бесплатно.

Эрарта

Крупнейший частный музей современного искусства в России. Пять этажей наполнены постоянными и временными экспозициями, а также интерактивными пространствами. Особого внимания заслуживают тотальные инсталляции U‑Space — они создают эффект полного погружения в художественный мир.

Находится по адресу: 29‑я линия В. О., 2. Работает с 11:00 до 23:00.

Росфото

Музейно‑выставочный центр, где регулярно проходят выставки российских и зарубежных фотографов. Помимо экспозиций, здесь организуют лекции, экскурсии и творческие встречи.

Адрес: ул. Большая Морская, 35. Открыт ежедневно с 11:00 до 21:00.

Одна из постоянных выставок — «Внутри старинного фотоаппарата». Она позволяет заглянуть в историю фототехники и увидеть редкие образцы аппаратуры прошлых лет.

Музей политической истории России

Музей занимает два архитектурных памятника в стиле модерн — особняки балерины Матильды Кшесинской и промышленника Василия Бранта. Экспозиции охватывают ключевые события российской истории: от революций и войн до реформ и смены политических режимов.

Расположен на ул. Куйбышева, 2–4. Работает с 10:00 до 18:00.

Музей Фаберже

Основу коллекции составляет крупнейшее в мире собрание произведений фирмы Карла Фаберже. Среди экспонатов — императорские пасхальные яйца, ювелирные украшения и предметы декоративно‑прикладного искусства.

Находится на наб. реки Фонтанки, 21. Открыт ежедневно с 10:00 до 20:45.

