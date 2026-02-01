Городовой / Полезное / Не сорняк, а чистое золото: посадите эту траву рядом с томатами - и тлю с белокрылкой ветром сдует
Опубликовано: 1 февраля 2026 12:15
Legion-Media

Оказывается, душистая мята – идеальный сосед для томатов, о чем рассказали эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад». Это ароматное растение отпугивает вредителей, улучшает почву и защищает от заболеваний. Кусты томатов только выиграют от такого соседства.

3 причины посадить мяту вместе с томатами

  • Во-первых, ментоловый аромат маскирует запах томатов, а значит, тля, белокрылка и колорадский жук (да, он обосновывается не только на картофеле) не смогут добраться до кустов. К тому же для насекомых-вредителей аромат мяты довольно неприятен – они не подберутся к кустам ближе, чем на 1,5 м.
  • Во-вторых, мята отличается антисептическими свойствами, а значит, ваш урожай будет защищен от мучнистой росы. Это распространенное грибковое заболевание, из-за которого плоды вырастают мелкими и с отметинами солнечных ожогов.
  • В-третьих, корни мяты – отличный разрыхлитель для грунта. Почва активно насыщается кислородом, а эфирные масла дополнительно отпугнут проволочника и нематоду.

Секреты посадки

Высаживайте мяту одновременно с томатами, весной, между кустами – через каждые 1,5 м. Так, если вы запланировали 10 кустов томатов, то вам хватит и 4 растений мяты.

Меры предосторожности

Будьте внимательны: мята – довольно агрессивное растение. Ее корни быстро захватывают новые территории. Хотя с томатами мята и не конкурирует (ее корни развиваются в верхних слоях почвы, тогда как корни томатов заходят глубоко вниз), она быстро превратится в сорняк, если не контролировать ее разрастание.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
