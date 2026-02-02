Крутить или не крутить? Стоит ли выпрямлять кривое растение – или не трогать горшок совсем, отвечают эксперты

Монстера, фикус, филодендрон, комнатные пальмы и другие крупнолистные растения имеют одну интересную особенность. Их листва всегда четко ориентируется на свет (фототропизм). Так, монстере приходится тратить массу сил и энергии на то, чтобы развернуть свои немаленькие листья к свету – иначе ей просто не выжить. Да, выглядит она при этом кривой, однако это ее естественное поведение.

Специально поворачивать горшок, чтобы выровнять растение, опасно для его здоровья – об этом сообщили эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад». Ведь каждый раз при попытке тянуться к свету монстера тратит все свои силы. Как только вы повернете горшок, ей придется начинать этот процесс заново. На рост листьев и поддержание здоровья не остается ни малейших сил.

Можно ли выровнять растение

К счастью, есть безопасный способ выровнять монстеру или другое крупнолистное растение. Для этого нужно привязать его к опоре. Каждый лист потребуется прикреплять прищепками на разном уровне.

Желательно сделать это как можно раньше, пока растение молодое, в идеале – когда оно еще черенок. В противном случае монстера вырастит слишком раскидистой, и ее старые листья не получится переориентировать даже поворотом горшка.