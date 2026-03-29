Как подготовить севок к посадке в 2026 году: обработка семян, советы агронома - головки будут с кулак

Настоящий огород без грядок лука представить сложно. Большинство дачников выбирает для посадки именно севок, ведь он неприхотлив в выращивании. Однако, чтобы получить отменный урожай, важно правильно подготовить посадочный материал. Опытный агроном и эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова поделилась проверенным методом, который поможет вырастить крупный урожай без стрелок.
Шаг 1: солевая ванна для севка
Перед самой посадкой лук рекомендуется замочить в подсоленной воде на несколько часов. Приготовить раствор очень просто: в одном литре теплой воды растворите одну столовую ложку соли. Эта процедура поможет обеззаразить севок и подготовить его к дальнейшим этапам.
Шаг 2: марганцовка для защиты
После солевой ванны севок необходимо тщательно промыть и затем замочить на два часа в растворе марганцовки. Раствор должен быть достаточно темным. Марганцовка обеспечит дополнительную защиту от патогенных микроорганизмов и болезней, которые могут навредить будущему урожаю.
Эти несложные хитрости помогут подготовить севок к высадке в грунт, защитят его от болезней и обеспечат мощный старт для роста. В результате вы получите крупный, здоровый лук, который порадует своим урожаем и отсутствием нежелательных стрелок. Головки будут с кулак.
Личный опыт дачника
"Без предпосевной обработки севок сажать не рекомендую. Лень может дорого обойтись. Я использую и марганцовку, и соль для подготовки семян. Зато в течение года спокойна за урожай", - поделилась Варвара из Нижнего Новгорода.
