Городовой / Полезное / Как подготовить севок к посадке в 2026 году: обработка семян, советы агронома - головки будут с кулак
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как подготовить севок к посадке в 2026 году: обработка семян, советы агронома - головки будут с кулак

Опубликовано: 29 марта 2026 12:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как эффективно подготовить севок к посадке в грунт 

Настоящий огород без грядок лука представить сложно. Большинство дачников выбирает для посадки именно севок, ведь он неприхотлив в выращивании. Однако, чтобы получить отменный урожай, важно правильно подготовить посадочный материал. Опытный агроном и эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова поделилась проверенным методом, который поможет вырастить крупный урожай без стрелок.

Шаг 1: солевая ванна для севка

Перед самой посадкой лук рекомендуется замочить в подсоленной воде на несколько часов. Приготовить раствор очень просто: в одном литре теплой воды растворите одну столовую ложку соли. Эта процедура поможет обеззаразить севок и подготовить его к дальнейшим этапам.

Шаг 2: марганцовка для защиты

После солевой ванны севок необходимо тщательно промыть и затем замочить на два часа в растворе марганцовки. Раствор должен быть достаточно темным. Марганцовка обеспечит дополнительную защиту от патогенных микроорганизмов и болезней, которые могут навредить будущему урожаю.

Эти несложные хитрости помогут подготовить севок к высадке в грунт, защитят его от болезней и обеспечат мощный старт для роста. В результате вы получите крупный, здоровый лук, который порадует своим урожаем и отсутствием нежелательных стрелок. Головки будут с кулак.

Личный опыт дачника

"Без предпосевной обработки севок сажать не рекомендую. Лень может дорого обойтись. Я использую и марганцовку, и соль для подготовки семян. Зато в течение года спокойна за урожай", - поделилась Варвара из Нижнего Новгорода.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 2
🙀
😿
Поделитесь новостью