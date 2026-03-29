На Пасху готовлю ПП-кулич: минимум калорий и максимум пользы — расскажу, что чем заменить

Калорийный пасхальный кулич превращаем в диетическое лакомство

Кулич - это традиционное блюдо на Пасху, которое выпекается практически в каждой семье. Сочный, мягкий, с приятной сладкой помадкой сверху - это лакомство обожают взрослые и дети. Но женщины, которые пытаются худеть, отказывают себе в удовольствии полакомиться праздничной выпечкой, зная, как много в ней калорий и сахара.

Между тем нет необходимости полностью избегать пасхального кулича. Просто готовьте его по ПП-рецептам. Все самые вредные продукты в классическом куличе можно с легкостью заменить на менее калорийные и более полезные. Так, перечислим ингредиенты, которые больше всего вредят здоровью и фигуре:

маргарин;

сахар;

сладкие цукаты;

крахмал;

дрожжи.

Если вы готовите ПП-выпечку на Пасху, то замените их следующими компонентами:

дрожжи – разрыхлителем;

пшеничную муку – цельнозерновой с отрубями;

целые яйца – белками;

сливочное масло – растительными;

сахарный песок – заменителем сахара или медом.

Диетическое тесто для кулича получится, если выбирать вместо пшеничной муки муку цельнозерновую, кукурузную, овсяную, рисовую или даже гречневую. Например, кукурузная мука даже придаст изделию особенные сладковатые нотки и сделает выпечку еще более вкусной.

Глазурь тоже всегда содержит много сахара, поэтому полезной ее не назовешь. Между тем и ее можно приготовить по ПП-рецепту. Для этого ее готовят из следующих компонентов:

обезжиренное молоко и кукурузный крахмал;

яичные белки и сухое молоко;

яичные белки с заменителем сахара.

А чтобы глазурь загустела, можно использовать агар-агар, пектин и гуаровую камедь. Их добавляют по вкусу во взбитые белки вместе с лимонным соком. И еще один лайфхак для красивой яркой глазури: вместо вредных красителей добавьте сок свежих ягод или овощей. А если вы любите помадку послаще, то допускается добавить щепотку ванилина или немного меда.

Эти простые правила помогут приготовить ПП-кулич, который соответствует всем пасхальным традициям, но при этом является менее калорийным и вредным для фигуры и здоровья.

