Эти яйца — просто космос: взяла зубную щетку — превратила скорлупу в звездное небо
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Эти яйца — просто космос: взяла зубную щетку — превратила скорлупу в звездное небо

Опубликовано: 21 марта 2026 11:04
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как превратить обычные яйца на Пасху в космические

Приближается светлый праздник Пасхи, а это значит, что пора подумать, каким бы оригинальным способом украсить в этом году яйца. Каждой хозяйке хочется создать на скорлупе настоящий шедевр. Для окрашивания могут быть использованы магазинные красители, наклейки, а также народные средства. Но, согласитесь, зеленка, луковая шелуха и каркаде уже приелись - хочется чего-то оригинального, того, что ни у кого не будет. Поэтому предлагаем окрасить яйца в этом году космическим способом.

Для этого сначала нужно выкрасить яйца в фиолетовый или синий цвет - как-будто это ночное небо. Придать скорлупе фиолетовый оттенок можно любым способом. Например, просто приобрести фиолетовый краситель либо использовать цветки анчая. При помощи тайского чая окрасить яйца можно так:

  1. Залейте 10-12 цветков анчая горячей водой, настоите несколько минут.
  2. Добавьте столовую ложку уксуса для лучшего закрепления.
  3. Опустите в настой вареные яйца на 4-5 часов. Если оставить яйца на меньшее время, то получится светло-голубой оттенок - так тоже будет красиво.

Теперь самое интересное! Будем делать звезды и прочие небесные объекты. Для этого дождитесь высыхания яиц, возьмите ненужную зубную щетку, обмакните в белую гуашь и начинайте разбрызгивать ее по яйцу. Брызги хаотично падают на фиолетовую скорлупу, создавая красивый космический рисунок. Таких яиц точно больше ни у кого не будет!

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить ленивую картофельную лепешку с сюрпризом — дел на 15-20 минут, а съедается быстрее пиццы.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью