Эти яйца — просто космос: взяла зубную щетку — превратила скорлупу в звездное небо

Приближается светлый праздник Пасхи, а это значит, что пора подумать, каким бы оригинальным способом украсить в этом году яйца. Каждой хозяйке хочется создать на скорлупе настоящий шедевр. Для окрашивания могут быть использованы магазинные красители, наклейки, а также народные средства. Но, согласитесь, зеленка, луковая шелуха и каркаде уже приелись - хочется чего-то оригинального, того, что ни у кого не будет. Поэтому предлагаем окрасить яйца в этом году космическим способом.
Для этого сначала нужно выкрасить яйца в фиолетовый или синий цвет - как-будто это ночное небо. Придать скорлупе фиолетовый оттенок можно любым способом. Например, просто приобрести фиолетовый краситель либо использовать цветки анчая. При помощи тайского чая окрасить яйца можно так:
- Залейте 10-12 цветков анчая горячей водой, настоите несколько минут.
- Добавьте столовую ложку уксуса для лучшего закрепления.
- Опустите в настой вареные яйца на 4-5 часов. Если оставить яйца на меньшее время, то получится светло-голубой оттенок - так тоже будет красиво.
Теперь самое интересное! Будем делать звезды и прочие небесные объекты. Для этого дождитесь высыхания яиц, возьмите ненужную зубную щетку, обмакните в белую гуашь и начинайте разбрызгивать ее по яйцу. Брызги хаотично падают на фиолетовую скорлупу, создавая красивый космический рисунок. Таких яиц точно больше ни у кого не будет!
Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить ленивую картофельную лепешку с сюрпризом — дел на 15-20 минут, а съедается быстрее пиццы.