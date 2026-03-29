Самый удачный рецепт фаршированных перцев: получится даже у тех, кто не умеет готовить

Секрет идеальных перцев раскрыт.

Аромат во время приготовления стоит такой, что на кухню постоянно заглядывают в ожидании ужина. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Евгения Полевская. Это просто".

Ингредиенты

болгарский перец — 12 шт., фарш — 750 г, рис — 120 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу

Для соуса: томатная паста — 2 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала я отвариваю рис до полуготовности и даю ему остыть. Лук нарезаю мелкими кубиками, морковь натираю на крупной тёрке.

Обжариваю лук на растительном масле пару минут, затем добавляю морковь и тушу до мягкости. Кладу томатную пасту, перемешиваю и готовлю ещё немного, после чего даю овощам остыть.

В миске смешиваю фарш, рис, измельчённый чеснок и обжаренные овощи. Добавляю соль и перец, хорошо перемешиваю.

Для соуса соединяю воду с томатной пастой, добавляю соль, перец и немного сахара, перемешиваю.

Перцы мою, срезаю верхушки и удаляю семена. Наполняю каждый перец начинкой и плотно укладываю их в кастрюлю.

Заливаю томатным соусом. Чтобы перцы не переворачивались при тушении, укладываю их плотнее, а при необходимости добавляю рядом очищенный картофель.

Накрываю крышкой и тушу на слабом огне около 40 минут до мягкости.

Примерное время приготовления: 30 минут + 40 минут на тушение

