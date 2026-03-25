Салат, который сметают первым со стола: капуста по-корейски со свёклой

Этот салат готовится из самых простых продуктов, но результат всегда получается таким, что хочется повторять снова и снова. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Украсить стол".
Ингредиенты
Капуста — 1 кочан (около 2 кг), свёкла — 1 шт (200 г), соль — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., чеснок — 4 зубчика, уксус 70% — 2 ч. л., растительное масло — 100 мл, кориандр и острый красный перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я удаляю кочерыжку у капусты и нарезаю её небольшими кусочками — можно кубиками или ромбиками. Затем слегка разбираю листья руками, чтобы они лучше промариновались.
Свёклу натираю на крупной или специальной корейской тёрке. Она сразу окрашивает капусту в красивый яркий цвет.
Смешиваю капусту со свёклой, добавляю соль и хорошо перемешиваю. Оставляю всё примерно на 1 час, чтобы овощи немного пустили сок.
После этого добавляю кориандр, острый красный перец, сахар, уксус и измельчённый чеснок.
Отдельно раскаляю растительное масло на сковороде и сразу выливаю его в овощную смесь — это раскрывает аромат специй.
Всё тщательно перемешиваю и пробую на вкус. Готовую закуску убираю в холодильник минимум на 8-12 часов, а лучше на ночь — так она становится намного вкуснее и насыщеннее.
Примерное время приготовления: 1 час + 8-12 часов
