До 10 апреля - обязательно: соберете урожай сочных огурцов на 2 недели раньше соседей

Среди дачников есть те, кто категорически против выращивать рассаду огурцов, и те, кто считает этот этап необходимым для урожая зеленцов на зависть. По мнению эксперта канала для дачников, рассаду готовить стоит. Урожай будет на 2–3 недели раньше, а растения оказываются более закалёнными. Однако важно учитывать сроки посадки.
Когда сеять огурцы на рассаду
Слишком ранний посев рассады оказывается хуже, чем высадка сразу в грунт. Рассада огурцов готова к высадке через 25–30 дней. Если посеять семена в марте, а высадить погода позволит только в июне, растения перерастут, вытянутся и будут тяжело приживаться.
Чтобы рассчитать идеальное время посадки семян, ориентируемся на такие даты (рассчитаны для средней полосы):
- для высадки в поликарбонатную теплицу 1–10 мая, семена сеем с 1 до 10 апреля;
- для высадки в открытый грунт после 5–10 июня, рассаду готовим в первой декаде мая.
Раньше сеять не стоит: огурцы растут быстро, засиживаться "в яслях" на подоконнике им не надо.
Обработка семян
Если семена огурцов цветные, значит они прошли обработку фунгицидами и стимуляторами ростами. Их сажают сухими во влажную землю, без замачивания.
Обычные семена готовят так:
- Налейте в стакан солёную воду (1 ч. л. на стакан) и опустите семена. Те, что пошли ко дну, живы.
- Промойте их, замочите на 20 минут в слабом растворе марганцовки, затем еще раз промойте.
- На влажном ватном диске разложите семена, накройте вторым диском, поместите в пакет и уберите в тёплое место (26–28C). Через 1–2 дня появятся белые «носики» — сигнал, что пора переезжать в землю.
Грунт для рассады нужен рыхлый, питательный, влагоёмкий. Оптимальная смесь:
- 3 части магазинного нейтрального торфяного грунта
- 1 часть биогумуса
- 1 часть перлита или вермикулита
Эксперт напоминает, что сажать огурцы стоит сразу в отдельные стаканчики, поскольку они тяжело переживают пикировку.
Ранее Городовой рассказал о сладких сортах томатов.