До 10 апреля - обязательно: соберете урожай сочных огурцов на 2 недели раньше соседей
До 10 апреля - обязательно: соберете урожай сочных огурцов на 2 недели раньше соседей

Опубликовано: 29 марта 2026 14:43
 Проверено редакцией
До 10 апреля - обязательно: соберете урожай сочных огурцов на 2 недели раньше соседей
До 10 апреля - обязательно: соберете урожай сочных огурцов на 2 недели раньше соседей
Legion-Media
Когда сажать огурцы на рассаду 

Среди дачников есть те, кто категорически против выращивать рассаду огурцов, и те, кто считает этот этап необходимым для урожая зеленцов на зависть. По мнению эксперта канала для дачников, рассаду готовить стоит. Урожай будет на 2–3 недели раньше, а растения оказываются более закалёнными. Однако важно учитывать сроки посадки.

Когда сеять огурцы на рассаду

Слишком ранний посев рассады оказывается хуже, чем высадка сразу в грунт. Рассада огурцов готова к высадке через 25–30 дней. Если посеять семена в марте, а высадить погода позволит только в июне, растения перерастут, вытянутся и будут тяжело приживаться.

Чтобы рассчитать идеальное время посадки семян, ориентируемся на такие даты (рассчитаны для средней полосы):

  • для высадки в поликарбонатную теплицу 1–10 мая, семена сеем с 1 до 10 апреля;
  • для высадки в открытый грунт после 5–10 июня, рассаду готовим в первой декаде мая.

Раньше сеять не стоит: огурцы растут быстро, засиживаться "в яслях" на подоконнике им не надо.

Обработка семян

Если семена огурцов цветные, значит они прошли обработку фунгицидами и стимуляторами ростами. Их сажают сухими во влажную землю, без замачивания.

Обычные семена готовят так:

  1. Налейте в стакан солёную воду (1 ч. л. на стакан) и опустите семена. Те, что пошли ко дну, живы.
  2. Промойте их, замочите на 20 минут в слабом растворе марганцовки, затем еще раз промойте.
  3. На влажном ватном диске разложите семена, накройте вторым диском, поместите в пакет и уберите в тёплое место (26–28C). Через 1–2 дня появятся белые «носики» — сигнал, что пора переезжать в землю.

Грунт для рассады нужен рыхлый, питательный, влагоёмкий. Оптимальная смесь:

  • 3 части магазинного нейтрального торфяного грунта
  • 1 часть биогумуса
  • 1 часть перлита или вермикулита

Эксперт напоминает, что сажать огурцы стоит сразу в отдельные стаканчики, поскольку они тяжело переживают пикировку.

Ранее Городовой рассказал о сладких сортах томатов.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
