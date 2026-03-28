Из 1000 томатов сажаю только 3: Сладкие, как моя жизнь - урожай до 25 кг на квадрат

Хотите выбрать томаты для своей дачи, которые порадуют сладким вкусом и при этом дадут отличный урожай?
Высаживать указанные сорта лучше в теплице, но можно и в открытом грунте при условии, что проживаете вы в регионе с тёплым южным климатом.
Сорт томатов "Дынюшка" даст вам огромное количество плодов, с одного квадрата сможете собрать до 25 килограммов томатов. Отличается сорт яркими плодами малиново-оранжевой расцветки. Нередко они дорастают до 500 граммов, а некоторые и до 700. Красивые томаты сердцевидной формы, шикарно смотрятся на столе. Вкус имеют невероятно сладкий, в салаты их класть - одно удовольствие.
Томат "Деревенский" порадует вас плодами примерно через 110 дней от появления из земли всходов, это достаточно рано. Томаты ярко-красного цвета имеют сладкий вкус, вырастают до 350 граммов. Урожайность сорта высокая, с квадратного метра почвы можно собрать до 20 килограммов плодов. Плюс сорта в устойчивости к вирусу табачной мозаики и гнили плодов. Идеальны томаты для приготовления салатов.
Сорт томата "Девица-красавица" также даст вам крупный урожай, квадратный метр почвы способен выдать до 14 килограммов вкусных томатов. Они хороши для приготовления соков и консервации, в них много сахаров, заготовки получатся вкусными и будут отлично храниться. Томаты некрупные, весом до 140 граммов, их удобно класть в банки.
