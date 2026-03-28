Одна ошибка весной — и ваши цветы погибнут: важный уход за комнатными растениями после зимы

Весна — переломный период для комнатных растений.

Одни растения весной начинают активно расти, а другие готовятся к цветению. Именно сейчас им нужен правильный уход, чтобы они быстро восстановились после зимы. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Антонов сад — дача и огород".

Осмотр и уборка

Сначала стоит внимательно осмотреть растения и убрать всё лишнее: сухие листья, повреждённые побеги. Некоторые виды (например, фикусы и пеларгонии) нуждаются в формирующей обрезке.

Листья важно очистить от пыли — крупные можно протереть влажной тканью или промыть тёплым душем. Горшки и поддоны тоже лучше вымыть, убрав налёт.

Полив и влажность

Весной полив постепенно увеличивают, особенно у активно растущих растений. Но важно не переливать — грунт должен успевать просыхать сверху.

Из-за отопления воздух остаётся сухим, поэтому полезно повысить влажность: опрыскивание, поддоны с водой или увлажнитель.

Пересадка

Если горшок стал мал или почва быстро пересыхает, растение пора пересаживать. Новый горшок берут на 2-3 см больше предыдущего.

Грунт лучше подбирать под конкретный вид или использовать универсальный с добавлением разрыхлителей. Перед использованием его желательно обеззаразить.

Свет и защита

Весной солнце становится активнее, поэтому растения лучше притенять, особенно на южных окнах. Это защитит листья от ожогов.

Также в этот период могут активизироваться вредители, поэтому важно регулярно осматривать растения и при необходимости проводить профилактику.

Если уделить растениям немного внимания сейчас, уже через несколько недель они ответят активным ростом и здоровым видом.

Ранее мы писали о том, зачем весной ставить бочку в теплицу.