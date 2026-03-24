Умные дачники ставят бочку в теплицу и бед не знают: не только для полива - решают 3 проблемы разом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Умные дачники ставят бочку в теплицу и бед не знают: не только для полива - решают 3 проблемы разом

Опубликовано: 24 марта 2026 09:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Зачем весной ставить бочку в теплицу  

Современные теплицы всё чаще оснащают автоматическими системами полива и обогрева. Но вместе с тем остается старый, проверенный метод, как поддерживать тепло в теплице без затрат и сложных технических решений: поставить в теплицу обычную бочку с водой.

Причин, зачем ставить бочку в теплицу, как минимум три:

  • Вода для полива всегда под рукой.
  • Металлическая бочка регулирует температуру в теплице.
  • В бочке удобно настаивать удобрения.

Водопроводная вода часто бывает слишком холодной для растений. Полив холодной водой вызывает стресс корневой системы. В бочке, стоящей в теплице, вода естественным образом нагревается и отстаивается.

Днем бочка с водой нагревается от солнечных лучей, а ночью медленно отдает накопленное тепло в теплицу. Это сглаживает перепады температуры, особенно весной, когда после теплого дня ночью могут быть заморозки. Растения в таких условиях меньше болеют, быстрее развиваются и лучше формируют завязи.

Многие дачники используют бочку для приготовления удобрения из травы. В воду добавляют скошенную траву или сорняки. В процессе брожения образуется настой, богатый азотом и микроэлементами, который укрепляет растения.

Как пишет канал Точка, даже в современных теплицах простая бочка остаётся полезной. Она не требует электричества, практически не нуждается в уходе и приносит пользу только за счёт естественных законов физики. Для теплицы площадью 15–20 м2 достаточно одной бочки объёмом 200–300 л. Чтобы усилить эффект, ее часто окрашивают в тёмный цвет — так она лучше поглощает тепло и дольше сохраняет его ночью.

Ранее Городовой рассказал, как стимулировать цветение антуриума.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью