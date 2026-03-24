В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим

Как запустить обильное, яркое и продолжительное цветение антуриума

Антуриум любят многие цветоводы, ведь это довольно неприхотливый цветок, который способен выпускать алые бутоны почти круглый год. Но иногда "мужское счастье" замирает в росте и не спешит радовать новыми цветоносами. Как оживить антуриум и пробудить его на неуемное цветение, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Рецепт питательной подкормки

По словам эксперта, для запуска цветения антуриуму помимо прочих условий требуется питательная подкормка. Для ее приготовления понадобится:

луковая шелуха – от 1 крупной луковицы;

янтарная кислота – 1 таблетка и 0,2 грамма;

вода температурой 40 градусов – 1 стакан;

вода комнатной температуры – 800 миллилитров.

В первую очередь следует залить луковую шелуху теплой водой. Настоять 3 часа. Затем настой следует тщательно процедить и долить 800 миллилитров воды.

Добавить янтарную кислоту и все хорошо перемешать. Если антуриум молодой, то будет достаточно половины таблетки "янтарки".

Полученным удобрением полить антуриум по краю горшка из расчета 5 столовых ложек на растение. Периодичность такой подкормки составляет 2 раза в 1 месяц курсом 3 раза.

Как работает удобрение

Как объяснила Елена Николаева, луковая шелуха содержит фитонциды, флавоноиды, антиоксиданты и витамин С, которые подавляют развитие грибков, бактерий, отпугивают вредителей и оздоравливают антуриум. Янтарная кислота стимулирует рост и цветение "мужского счастья".

Такую подкормку можно чередовать с раствором монокалий фосфата из расчета 2 грамма удобрения на 1 литр воды. Он обеспечит антуриум калием и фосфором, которые важны для закладки бутонов.

Условия цветения антуриума

Помимо подкормок антуриуму важно обеспечить подходящие для запуска цветения условия. Во-первых, он должен расти в тесном горшке. Если горшок просторный, то сначала растение наращивает корни, чтобы освоить земляной ком, и только потом выпускает листья и бутоны.

Во-вторых, антуриум любит воздухо- и влагопроницаемый грунт. Для его приготовления можно смешать 1:1 обычную землю для комнатных цветов и кокосовый субстрат, добавить горсть древесного угля и нарезанный мох сфагнум. В таком субстрате антуриум приживается очень быстро, не болеет и обильно цветет.

В-третьих, антурим отлично чувствует себя на восточном окне, куда солнце заглядывает в утренние часы. На южном окне, под прямыми лучами цветок может получить ожоги.

