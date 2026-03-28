Поездка на выходные по России: считаем все расходы – сколько стоит мини-путешествие на двоих
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Поездка на выходные по России: считаем все расходы – сколько стоит мини-путешествие на двоих

Опубликовано: 28 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
legion-media
Подробный разбор бюджета: дорога, жилье, еда и развлечения

Многие считают, что съездить в соседний регион России на пару дней выходит дороже, чем отдохнуть за границей. Тревел-блогер по имени Катя решила проверить это на практике и посчитала реальные траты.

Сколько стоит поездка на два дня

Туристы отправились вдвоем на личном автомобиле из Москвы в города Муром и Гусь-Хрустальный. У них не было цели сэкономить любой ценой или, наоборот, жить на широкую ногу.

"Поездка обычных городских жителей, решивших сменить обстановку на выходных", - отметила путешественница.

legion-media
legion-media

Дорога
В общей сложности автомобиль проехал 705 км. Чтобы сэкономить время и ехать с комфортом, путешественники выбрали платную трассу М-12. В результате они потратили 6 714 рублей:

  • 4014 рублей на платную дорогу (туда и обратно);
  • 2700 рублей на бензин.

Отель
Идея поехать в путешествие возникла спонтанно в четверг. Из-за позднего бронирования хороших вариантов в Муроме уже не было. В Гусь-Хрустальном выбор оказался небольшим: или дорогой отель за 17500 рублей, или скромная гостиница.

Путешественники выбрали второй вариант. С учетом бонусов номер стоил 3700 рублей. В эту цену входил завтрак.

Питание
За два дня на еду ушло 4633 рубля. Туристы выпили кофе с десертом в кафе в Муроме (950 рублей), попробовали местный калач в монастыре (200 рублей) и пообедали в пиццерии (848 рублей).

В Гусь-Хрустальном ужин обошелся в 1460 рублей, а за ланч на следующий день в той же кофейне путешественники заплатили 1175 рублей.

legion-media
legion-media

Развлечения и музеи
Главные траты на развлечения пришлись на посещение музеев и усадеб. Всего на это потратили 1 600 рублей:

  • 700 рублей - Музей Хрусталя. Посетители остались в полном восторге и считают его главной достопримечательностью города.
  • 400 рублей - историко-художественный музей. По мнению автора, его можно не посещать.
  • 500 рублей - билеты в усадьбу Храповицкого (Муромцево) на обратном пути.

Общая сумма
Если сложить все расходы за два дня, получается 16 647 рублей на двоих. В эту сумму входит дорога, ночлег, еда и посещение музеев, подсчитала автор блога "Зачем я там была?".

Автор:
Евгения Сухова
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью