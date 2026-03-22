1 мая сумку в руки – и на поезд: 5 городов, где можно провести майские праздники

Майские праздники - идеальное время, чтобы отправиться в небольшое путешествие по России. Уже стоит отличная погода, а туристический сезон еще не достиг пика, поэтому можно насладиться популярными местами без толп отдыхающих.

Особенно удачно для майских каникул подойдут города, до которых удобно добираться на поезде. Ниже - пять направлений, которые можно рассмотреть для поездки.

Казань

Это город, где Восток встречается с Западом: минареты соседствуют с православными куполами, а аромат чак-чака смешивается с запахом свежего хлеба. Главная достопримечательность - белокаменный кремль, на территории которого мирно уживаются мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор.

Стоит прогуляться по оживленной улице Баумана, заглянуть в колоритную старотатарскую слободу, а на закате подняться на смотровую площадку центра семьи "Казан", откуда открывается впечатляющий вид на город.

Нижний Новгород

Город расположился на высоком берегу в месте слияния Оки и Волги. Обязательно стоит прокатиться на канатной дороге через Волгу и спуститься по знаменитой Чкаловской лестнице. Нижний Новгород славится волшебными закатами, а его уютная атмосфера делает город одним из самых привлекательных для неспешных прогулок.

Кострома

Здесь находится Ипатьевский монастырь - место, связанное с призванием на царство династии Романовых. а центральная площадь украшена символом города - пожарной каланчой. А еще Кострома является родиной Снегурочки: в ее тереме круглый год можно оказаться в зимней сказке, даже в майскую жару.

Вологда

В этом городе до сих пор сохранились деревянные дома с уникальными резными наличниками. Среди главных достопримечательностей - местный кремль, Софийский собор и всемирно известный музей кружева. Не забудьте попробовать знаменитое вологодское масло.

Волгоград

Город-памятник знаменит Мамаевым курганом с величественной скульптурой "Родина-мать зовет!", которую видно из многих точек города. Музей-панорама "Сталинградская битва" и руины мельницы Гергардта погружают в события великой истории, сообщает "Путешествия с фотокамерой".

