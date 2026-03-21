Самая северная пустыня мира: как живут люди в селе на краю Кольского – почему стоит посетить

За Полярным кругом, на побережье Белого моря, расположено уникальное поселение, которое на первый взгляд кажется миражом. В этом месте ветер перемещает песок по заброшенным улицам, а дикие лошади свободно пасутся среди дюн. Это Кузомень — территория, живущая по собственным правилам.

Как появилась пустыня

Исторически южная часть Кольского полуострова была покрыта обширными лесами.

Однако интенсивная вырубка, пожары и нерегулируемый выпас скота в течение нескольких десятилетий привели к разрушению экосистемы. Почва лишилась защитного слоя, началась эрозия, и холодные северные ветры завершили процесс: они вытеснили оставшуюся растительность, превратив ландшафт в песчаное пространство.

На сегодняшний день Кузоменские пески представляют собой самую северную пустыню в мире. Местные пейзажи напоминают сцены из кинофильма «Безумный Макс»: дюны, редкие кустарники, ветер, поднимающий песок. Отличие лишь в том, что вместо мотоциклистов здесь обитают дикие лошади.

Дикие лошади

Эти лошади являются потомками стада, принадлежавшего местному колхозу в советский период.

В 90-е годы, в условиях распада системы, численность населения сократилась, и уход за животными стал невозможен. Лошадей выпустили на свободу — и они смогли адаптироваться и выжить.

Они успешно приспособились к условиям заполярных зим, освоили методы добычи корма из-под снега и полностью перешли к дикому образу жизни.

В настоящее время дикие лошади свободно перемещаются по поселку Кузомень, курсируя между деревянными домами и питаясь растительностью на песчаных дюнах. Местное население не вмешивается в их жизнь.

Как живут люди

Численность населения Кузомени на сегодняшний день составляет менее ста человек. Деревянные дома частично занесены песком, а улицы напоминают тропы в пустынной местности. Отсутствуют магазины и кафе. Расстояние до ближайшего асфальтированного покрытия составляет 120 километров. Качество связи нестабильно. Ощущение времени здесь иное.

Принимая решение о посещении поселка, следует учитывать, что Кузомень не гарантирует комфортных условий. Однако она предоставляет уникальную возможность ощутить мир в его первозданном виде, отличном от привычной городской среды, рассказал блогер Андрей Василисков.

