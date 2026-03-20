Если увидели этот бамбук на участке - срочно берите лопату: это самый непобедимый сорняк

Этот сорняк захватит ваш огород за один сезон

Когда семья агроном, выпускницы ТСХА Ксении Давыдовой только переехала в новый дом, участок больше напоминал дикий лес. Среди всего этого особенно выделялись некоторые побеги - высокие, гладкие, похожие на молодой бамбук.

"Думали: растет и растет, может, даже полезное что-то. Но примерно на третий год стало ясно - это не просто растение, а настоящий агрессор. Оно расползалось под землей с невероятной скоростью", - отмечает агроном.

Вырвать стебель легко. Но под землей остается длинный, прочный корень, уходящий на глубину до трех-пяти метров. Через пару недель на том же месте появляется новый побег. И так бесконечно. Особенно тяжело стало, когда на этом месте расположили огород.

Рейнутрия пробивалась сквозь мульчу, лезла между грядками и глушила овощи. Борьба шла годами, но казалась безнадежной. Только спустя много лет Ксения случайно наткнулась на статью о зловредных сорняках и узнала, как с ним бороться.

"У растения печально известная репутация. Гербициды, включая «Раундап», не помогают - глифосат просто не проникает в глубокие корни. Побеги могут пожелтеть, но через время возвращаются с удвоенной силой", - сообщила Давыдова.

Победа пришла только через время упорного выдергивания. Со временем он ослабевает и перестает давать поросль. Но даже сейчас, изредка появляются новые ростки.

Самое удивительное: рейнутрию до сих пор продают как декоративное растение. В интернете ее расхваливают за высоту и неприхотливость. Но забывают предупредить, что корни уходят на пять метров и избавиться от нее почти невозможно.

Агроном предупреждает: если у вас огород или цветник - не сажайте ее ни в коем случае. Лучше выбрать калину или будлею.

