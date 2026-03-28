Плитка в ванной больше не нужна: 3 дешёвых и стильных альтернативы, которые вас удивят

Ремонт в ванной традиционно считается самым дорогим, особенно если использовать плитку на всех стенах. Но сегодня есть материалы, которые выглядят не хуже, а стоят заметно дешевле. Об альтернативных вариантах рассказал автор Дзен-канала "Дизайн интерьера".
Краска — быстро и современно
Современные влагостойкие краски давно ушли от старых "водоэмульсионок".
- Акриловая — для потолков и сухих зон, быстро сохнет и легко наносится
- Латексная — образует защитную плёнку и скрывает мелкие дефекты
- Силиконовая — дышит, моется и подходит почти для любых поверхностей
Покрасить стены можно самостоятельно за выходные. А через пару лет интерьер легко обновить новым цветом.
Важно: краска не подходит для зон постоянного попадания воды. Там лучше использовать панели или плитку.
Стеновые панели — без грязи и выравнивания
Если не хочется возиться со штукатуркой, панели — отличное решение.
Варианты:
- Плоские — минимализм и чистые линии
- Рельефные — эффект бетона или штукатурки
- 3D — имитация камня, кирпича, дерева
По материалу:
- ПВХ рейки — лёгкий и бюджетный вариант
- Листовые панели — почти без швов
- МДФ/ХДФ — дороже, но выглядят максимально "премиально"
Главный плюс — монтаж на каркас. Стены можно не выравнивать, а коммуникации легко скрываются.
Декоративная штукатурка и микроцемент — эффект "дорогого ремонта"
Идеальное решение для тех, кто хочет интерьер уровня дизайнерских проектов.
Поверхности получаются цельными, с фактурой бетона, камня или замши. Материал устойчив к влаге и выглядит очень современно.
Плюсы:
- скрывает мелкие неровности
- легко ремонтируется
- выглядит дорого и стильно
Минус — требуется опытный мастер и качественная подготовка стен.
Ранее мы писали о том, как заделать трещину в стене за 10 минут без ремонта.