Плитка в ванной больше не нужна: 3 дешёвых и стильных альтернативы, которые вас удивят
Плитка в ванной больше не нужна: 3 дешёвых и стильных альтернативы, которые вас удивят

Опубликовано: 28 марта 2026 15:46
 Проверено редакцией
Плитка — не единственный вариант отделки ванной.

Ремонт в ванной традиционно считается самым дорогим, особенно если использовать плитку на всех стенах. Но сегодня есть материалы, которые выглядят не хуже, а стоят заметно дешевле. Об альтернативных вариантах рассказал автор Дзен-канала "Дизайн интерьера".

Краска — быстро и современно

Современные влагостойкие краски давно ушли от старых "водоэмульсионок".

  • Акриловая — для потолков и сухих зон, быстро сохнет и легко наносится
  • Латексная — образует защитную плёнку и скрывает мелкие дефекты
  • Силиконовая — дышит, моется и подходит почти для любых поверхностей

Покрасить стены можно самостоятельно за выходные. А через пару лет интерьер легко обновить новым цветом.

Важно: краска не подходит для зон постоянного попадания воды. Там лучше использовать панели или плитку.

Стеновые панели — без грязи и выравнивания

Если не хочется возиться со штукатуркой, панели — отличное решение.

Варианты:

  • Плоские — минимализм и чистые линии
  • Рельефные — эффект бетона или штукатурки
  • 3D — имитация камня, кирпича, дерева

По материалу:

  • ПВХ рейки — лёгкий и бюджетный вариант
  • Листовые панели — почти без швов
  • МДФ/ХДФ — дороже, но выглядят максимально "премиально"

Главный плюс — монтаж на каркас. Стены можно не выравнивать, а коммуникации легко скрываются.

Декоративная штукатурка и микроцемент — эффект "дорогого ремонта"

Идеальное решение для тех, кто хочет интерьер уровня дизайнерских проектов.

Поверхности получаются цельными, с фактурой бетона, камня или замши. Материал устойчив к влаге и выглядит очень современно.

Плюсы:

  • скрывает мелкие неровности
  • легко ремонтируется
  • выглядит дорого и стильно

Минус — требуется опытный мастер и качественная подготовка стен.

Ранее мы писали о том, как заделать трещину в стене за 10 минут без ремонта.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
