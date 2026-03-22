Городовой / Полезное / Мастер подсказал: как заделать трещину в стене за 10 минут без ремонта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Мастер подсказал: как заделать трещину в стене за 10 минут без ремонта

Опубликовано: 22 марта 2026 15:46
 Проверено редакцией
Мастер подсказал: как заделать трещину в стене за 10 минут без ремонта
Мастер подсказал: как заделать трещину в стене за 10 минут без ремонта
Городовой ру
Есть простой способ справиться с проблемой за 10 минут.

Мелкие трещины на стенах появляются почти в каждой квартире. Особенно в новостройках или после перепадов температуры. Обычно их игнорируют или откладывают ремонт, потому что кажется — это долго и сложно. Лайфхаком по спасению стен поделился автор Дзен-канала "Ремонтдом".

Что понадобится

  • обычный акриловый герметик

  • влажная губка или палец

  • салфетка

Как сделать

Сначала очистите трещину от пыли. Затем аккуратно заполните её герметиком. Не нужно выдавливать много — достаточно тонкого слоя.

Дальше самое важное: слегка смочите палец или губку и аккуратно разровняйте поверхность. Герметик распределится ровно и «сольётся» со стеной.

Излишки уберите салфеткой.

После высыхания трещина становится практически незаметной. При необходимости место можно подкрасить — и стена будет выглядеть как новая.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью