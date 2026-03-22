Мастер подсказал: как заделать трещину в стене за 10 минут без ремонта

Мелкие трещины на стенах появляются почти в каждой квартире. Особенно в новостройках или после перепадов температуры. Обычно их игнорируют или откладывают ремонт, потому что кажется — это долго и сложно. Лайфхаком по спасению стен поделился автор Дзен-канала "Ремонтдом".
Что понадобится
-
обычный акриловый герметик
-
влажная губка или палец
-
салфетка
Как сделать
Сначала очистите трещину от пыли. Затем аккуратно заполните её герметиком. Не нужно выдавливать много — достаточно тонкого слоя.
Дальше самое важное: слегка смочите палец или губку и аккуратно разровняйте поверхность. Герметик распределится ровно и «сольётся» со стеной.
Излишки уберите салфеткой.
После высыхания трещина становится практически незаметной. При необходимости место можно подкрасить — и стена будет выглядеть как новая.
