Секрет уюта на 30 квадратах: простые и доступные решения, которые реально работают

Лайфхаками по преображению квартиры поделился автор Дзен-канала Inmyroom. В уюте важно учитывать сразу несколько факторов: начиная от цвета стен и заканчивая декором.
Цвет
Полностью белый интерьер выглядит холодно. Лучше добавить 1-2 тёплых или тёмных акцента — они создают глубину. Рабочая схема: пол темнее стен, стены темнее потолка.
Освещение
Одна люстра — худший вариант. Нужно 3-4 источника света: торшер, лампа, подсветка. Тёплый свет делает пространство уютнее, а отражённый — мягче и визуально расширяет комнату.
Текстиль
Избыток подушек и пледов создаёт беспорядок. Лучше несколько качественных вещей из натуральных материалов в одной гамме — они выглядят дороже и аккуратнее.
Мебель
Много мелкой мебели только подчёркивает тесноту. Выигрывают несколько полноразмерных предметов. Плюс — мебель на ножках и многофункциональные решения (диван-кровать, хранение внутри).
Декор и растения
Мелкие безделушки создают визуальный шум. Гораздо лучше 2-3 крупных растения или один выразительный предмет.
Хранение
Открытые полки перегружают пространство. Закрытые шкафы до потолка, коробки и скрытые системы помогают сохранить порядок.
Личные вещи
Много фото и сувениров превращают интерьер в склад. Лучше выбрать несколько значимых предметов и периодически их менять.
Главный принцип: меньше, но лучше. В маленькой квартире уют создаётся не количеством вещей, а продуманностью деталей.
