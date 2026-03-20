Не мусор, а сокровище: старые губки для посуды не выбрасываю, а везу на дачу — пользы уйма Полезное
Ушла легенда: умерла Галина Мшанская, верная муза Олега Басилашвили Город
Не упустите время посева бархатцев: как получить яркие клумбы уже весной Полезное
Где сейчас проживает Ксения Собчак? Вопросы о Петербурге
Семейная ипотека разогнала рынок: Петербург ждет новый ценовой виток Город
Секрет уюта на 30 квадратах: простые и доступные решения, которые реально работают

Опубликовано: 20 марта 2026 15:46
 Проверено редакцией
Маленькая квартира легко может стать уютной.

Лайфхаками по преображению квартиры поделился автор Дзен-канала Inmyroom. В уюте важно учитывать сразу несколько факторов: начиная от цвета стен и заканчивая декором.

Цвет

Полностью белый интерьер выглядит холодно. Лучше добавить 1-2 тёплых или тёмных акцента — они создают глубину. Рабочая схема: пол темнее стен, стены темнее потолка.

Освещение

Одна люстра — худший вариант. Нужно 3-4 источника света: торшер, лампа, подсветка. Тёплый свет делает пространство уютнее, а отражённый — мягче и визуально расширяет комнату.

Текстиль

Избыток подушек и пледов создаёт беспорядок. Лучше несколько качественных вещей из натуральных материалов в одной гамме — они выглядят дороже и аккуратнее.

Мебель

Много мелкой мебели только подчёркивает тесноту. Выигрывают несколько полноразмерных предметов. Плюс — мебель на ножках и многофункциональные решения (диван-кровать, хранение внутри).

Декор и растения

Мелкие безделушки создают визуальный шум. Гораздо лучше 2-3 крупных растения или один выразительный предмет.

Хранение

Открытые полки перегружают пространство. Закрытые шкафы до потолка, коробки и скрытые системы помогают сохранить порядок.

Личные вещи

Много фото и сувениров превращают интерьер в склад. Лучше выбрать несколько значимых предметов и периодически их менять.

Главный принцип: меньше, но лучше. В маленькой квартире уют создаётся не количеством вещей, а продуманностью деталей.

Ранее мы писали о том, как за 5 минут вычислить источник вони в туалете без специалистов.

Автор:
Александр Асташкин
