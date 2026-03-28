Это должен знать каждый: дальнобойщики подают сигналы, о которых не рассказывают в автошколе

На трассе у водителей фур есть свой понятный язык.

Автор Дзен-канала "Автовод со стажем" объяснил, что означают сигналы дальнобойщиков на дороге и почему их так важно знать автомобилистам.

Да, многие используют рацию, но чаще всё решают жесты, фары и поворотники. Это быстрее и заметнее, особенно на трассе.

Сигналы фарами

Одно длинное моргание обычно означает просьбу переключиться на ближний свет — чтобы не слепить встречных.

Двойное или тройное мигание — предупреждение. Это может быть патруль, авария, опасный участок или препятствие впереди.

Помощь при обгоне

Если фура уходит вправо и немного снижает скорость — это знак: дорога свободна, можно обгонять.

После удачного манёвра водители часто благодарят кратким включением аварийки — это негласное "спасибо".

Если же фура уходит влево — обгон лучше не начинать. Это значит, что впереди опасность, встречный транспорт или манёвр самого грузовика.

Сигналы поворотниками

Правый поворотник у фуры часто означает, что путь свободен и обгон безопасен.

Левый — наоборот: впереди есть помеха, лучше подождать.

Иногда дальнобойщик сам просит уступить дорогу коротким сигналом или лёгким гудком. В ответ обычно уступают — и снова благодарность аварийкой.

