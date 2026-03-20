Вот когда функцию Auto Hold в машине надо обязательно отключать: удобство, которое может навредить
Вот когда функцию Auto Hold в машине надо обязательно отключать: удобство, которое может навредить

Опубликовано: 20 марта 2026 20:03
 Проверено редакцией
Когда Auto Hold мешает, а не помогает.

Функция Auto Hold давно стала привычной даже в недорогих автомобилях. Она удерживает машину на месте после полной остановки, даже если водитель убрал ногу с тормоза. Это удобно в пробках и на светофорах — не нужно постоянно держать педаль. Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал, при каких случях лучше всего отключать этого помощника.

Когда отключать Auto Hold

  • Манёвры в тесных местах

При парковке или заезде в гараж Auto Hold фиксирует машину при каждой остановке. Это делает движение рывками и усложняет контроль, особенно при движении назад.

  • Старт на скользкой дороге

На льду или снегу важно трогаться максимально плавно. Auto Hold может создавать лишние рывки и ухудшать сцепление. Без неё легче контролировать момент начала движения.

  • Буксировка автомобиля

Если машина тянет прицеп или её буксируют с заведённым двигателем, Auto Hold может неожиданно заблокировать колёса при остановке. Это создаёт лишнюю нагрузку и риск повреждений.

Стоит ли переживать за износ

Многие думают, что Auto Hold сильно изнашивает тормоза, но это не так. Разница минимальна и не имеет большого значения. Поэтому отключать функцию ради экономии смысла нет.

Auto Hold — полезная система для города, но не универсальная. В сложных или точных манёврах её лучше отключать, чтобы сохранить полный контроль над автомобилем.

Ранее мы писали о том, как не попасться на удочку автосалонов.

Автор:
Александр Асташкин
