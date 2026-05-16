«Сор в избе» и шанс для запасных: почему Семака могут уволить из «Зенита» даже за чемпионство

"Зенит" сейчас борется за "золото" в РПЛ.

Вокруг петербургского «Зенита» сейчас неспокойно. Доминирование клуба в чемпионате России дало трещину, и всё чаще звучат разговоры: а не пора ли Сергею Семаку на выход?

Известный комментатор Константин Генич подлил масла в огонь, заявив, что в клубе назревают большие перемены.

Быть тренером «Зенита» — это не сахар

Многие думают: с такими деньгами и составом «Зенитом» может управлять кто угодно. Но Генич уверен в обратном. Работа Семака — это тяжелейший труд.

Главная сложность даже не в тактике, а в том, чтобы «разруливать» амбиции звездных игроков. У Семака пока получается "не выносить сор из избы", но это требует колоссальных нервов.

Результат может не спасти

Раньше казалось: если есть чемпионство, тренера не тронут. Сейчас ситуация изменилась.

По мнению Генича, руководство «Зенита» может решиться на смену тренера, даже если команда снова возьмет золото.

Клубу может просто захотеться чего-то нового. Свежих идей, другой атмосферы или просто встряски. Пять лет с одним человеком — это долгий срок для современного футбола.

Сам Семак не уйдет

Ждать, что Сергей Богданович сам напишет заявление об уходе, не стоит. Он профессионал и предан клубу.

Скорее всего, если «Зенит» решит расстаться с тренером, это будет «развод по обоюдному согласию», сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Клуб просто предложит хорошие условия для расторжения контракта, чтобы все остались довольны.

Шанс для «вечных запасных»

Смена тренера — это всегда праздник для тех, кто плотно осел в запасе. При Семаке сложился определенный костяк, в который трудно пробиться.

Если придет новый человек, все карты перемешаются. Те, кто сегодня сидит на лавке, получат реальный шанс доказать, что они не хуже звездных легионеров.

Что происходит сейчас?

Напомним, что этот сезон для «Зенита» — самый тяжелый за последние годы. Конкурент в лице «Краснодара» наступает на пятки.

Раньше Петербург обеспечивал себе титул за несколько туров до финиша, а сейчас судьба чемпионства висит на волоске.

