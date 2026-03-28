Городовой / Полезное / Не диета, а магия: 5 правил стройности 69‑летней Любови Казарновской - они вас удивят
Эксклюзив
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не диета, а магия: 5 правил стройности 69‑летней Любови Казарновской - они вас удивят

Опубликовано: 28 марта 2026 16:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Секреты Любови Казарновской для сохранения фигуры

Любовь Казарновская - это не просто звезда оперы. Это человек, чья энергия удивляет даже тех, кто привык ничему не удивляться.

Народная артистка, солистка Мариинки, Ла Скала и Метрополитен-опера, она всегда выделялась не только голосом, но и стройной фигурой. В зрелом возрасте это вызывает уважение.

Сегодня Любови за шестьдесят. Она стройна, подтянута, полна энергии, которая кажется неисчерпаемой. Ее секрет - не волшебная таблетка и не модная диета, а постоянство, внимание к себе и умение слышать свое тело.

Главные правила артистки

Много есть - рано стариться. Выбирайте продукты с минимальной обработкой. Свежие и тушеные овощи, фрукты. В возрасте за шестьдесят тело реагирует на еду острее: жир откладывается быстрее, обмен веществ замедляется.

Режим питания. Два полноценных приема: плотный обед и легкий ужин за несколько часов до сна. Завтрак - чай или кофе с сухофруктами и орехами. Перекусов нет. Еда по часам помогает держать стабильный уровень сахара и не переедать.

Сочетайте белки с овощами и зеленью. Мясо или рыбу ешьте с овощами, а не с картошкой или макаронами. Так еда лучше усваивается, а после обеда нет тяжести.

Пейте много воды. Начинайте день со стакана теплой воды с лимоном. Всего около двух литров в день: вода, травяные чаи, минералка. Вода помогает контролировать аппетит и выводить токсины.

Главное - постоянство. После сорока обмен веществ замедляется. Резкие смены рациона - стресс для организма. Стабильные привычки работают лучше любых диет.

Казарновская повторяет слова Фаины Раневской: «Старость — это дар, которого ты заслуживаешь». И в ее случае это правда. Энергия и радость жизни не покидают ее.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью