Любовь Казарновская

Концерт в честь 300 лет со дня основания собора Петропавловской крепости

8 ноября в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости симфонический оркестр и хор Капеллы «Таврическая» под управлением Михаила Голикова выступят с концертом в честь 300 лет со дня