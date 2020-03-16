Любовь Казарновская

В потере наследства она обвинила расчётливую мачеху.
4 апреля в Санкт-Петербурге состоится премьера Celentano Tribute Show. Феномен Адриано Челентано не дает покоя его поклонникам. Когда-то еще в 70-ых мальчишки в миланских дворах в шутку копировали
29 концертном зале Яани Кирик состоится первый концерт цикла, посвященного 180-летнему юбилею великого австрийского композитора Иоганнеса БРАМСА. Идея этого цикла принадлежит молодому
29 сентября камерный хор Капеллы «Таврическая» выступит в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга (Исаакиевская пл., д. 4). Концерт посвящен юбилею Народного
22 мая в рамках XVIII Международного фестиваля «Музыкальный олимп» выступит Молодежный симфонический оркестр Капеллы «Таврическая». В программе концерта
Компания «Арт-Ассамблеи», Капелла Таврическая и Почта России представляют Концерт «Истории военных лет» 8 мая 12-00 в центральном зале Санкт-Петербургского
20 февраля в Смольном соборе в рамках торжеств в честь 400-летия Дома Романовых состоится праздничный концерт при участии Международного Молодежного симфонического оркестра под управлением Михаила
8 ноября в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости симфонический оркестр и хор Капеллы «Таврическая» под управлением Михаила Голикова выступят с концертом в честь 300 лет со дня
20 июля 2012 года в 17.00 в атриуме Постоянного Представительства Москвы в Санкт- Петербурге состоится уникальный симфонический концерт оркестра Капеллы «Таврическая», который посвятит
4 июля 2012 года в атриуме Петропавловской крепости (Заячий остров) состоится симфонический концерт Международного молодежного оркестра Капеллы «Таврическая». Вечер пройдет в рамках
21 июня 2012 года с 19:00 до 23:00 на Заячьем острове (Петропавловская крепость) состоится прием от имени губернатора Санкт-Петербурга. Вечер пройдет под эгидой
13 июня 2012 года в Купольном зале Таврического дворца состоится органный концерт «От барокко к классицизму» при участии органиста Алексея Шмитова (Москва) и тенора Аслана Намитока
1 июня 2012 года Компания «Арт-Ассамблеи» и Капелла «Таврическая» при поддержке благотворительного фонда возрождения национального, культурного и духовного наследия «Древо жизни» в Международный
4 июня 2012 года в Купольном зале Таврического дворца состоится концерт органно-хоровой музыки совместно с Международным симфоническим оркестром Капеллы «Таврическая». Капелла
23 мая 2012 года в Екатерининском зале Таврического дворца прошел грандиозный концерт Международного симфонического оркестра Капеллы «Таврическая» (Санкт-Петербург), посвященный
Компания «Арт-Ассамблеи» и Капелла «Таврическая» представляют Благотворительную Детскую Таврическую ассамблею. В международный день защиты детей, 1 июня 2012 года, концерт
23 мая 2012 года в Екатерининском зале Таврического дворца пройдет концерт Международного симфонического оркестра Капеллы «Таврическая», посвященный выдающемуся российскому композитору
23 мая 2012 года в Екатерининском зале Таврического дворца пройдет концерт Международного симфонического оркестра Капеллы «Таврическая» (Санкт-Петербург), посвященный выдающемуся
1 декабря в 19:00 состоится торжественный вечер посвященный Дню рождения Капеллы «Таврическая», созданной к 220 – летию Таврического дворца Межпарламентской ассамблеей
Русское Радио представляет: Анита Цой и ее мега шоу - Твоя_А 5 октября 2011 года БКЗ «Октябрьский» Певица с корейскими корнями и русской душой, чей голос наполняет лучшие залы