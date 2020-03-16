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Любовь Казарновская

Шоу-бизнес
Концерт в честь 300 лет со дня основания собора Петропавловской крепости
8 ноября в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости симфонический оркестр и хор Капеллы «Таврическая» под управлением Михаила Голикова выступят с концертом в честь 300 лет со дня
25 окт 2012 10:45
Шоу-бизнес
В рамках Петербургского международного экономического форума выступит симфонический оркестр Капеллы «Таврическая»
       21 июня 2012 года с 19:00 до 23:00 на Заячьем острове (Петропавловская крепость) состоится прием от имени губернатора Санкт-Петербурга. Вечер пройдет под эгидой
19 июн 2012 16:41
Шоу-бизнес
1 июня состоялся грандиозный праздник для детей в Таврическом дворце
1 июня 2012 года Компания «Арт-Ассамблеи» и Капелла «Таврическая» при поддержке благотворительного фонда возрождения национального, культурного и духовного наследия «Древо жизни» в Международный
04 июн 2012 14:58
Шоу-бизнес
Концерт «Музыкально-географическое путешествие от былинной Руси до пиратов Карибского моря»
Компания «Арт-Ассамблеи» и Капелла «Таврическая» представляют Благотворительную Детскую Таврическую ассамблею. В международный день защиты детей, 1 июня 2012 года, концерт
23 май 2012 14:32
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