Что ели наши бабушки? 5 пищевых привычек из прошлого, которые сейчас - полный абсурд
Что ели наши бабушки? 5 пищевых привычек из прошлого, которые сейчас - полный абсурд

Опубликовано: 26 марта 2026 15:17
 Проверено редакцией
Городовой ру
Что ели наши бабушки? 5 пищевых привычек из прошлого, которые сейчас - полный абсурд
фото legion-media
Бабушкины блюда, которые сегодня никто не рискнет попробовать

Только повзрослев, мы понимаем, насколько разные поколения - мы и наши бабушки. Дело касается не только ведения быта, но и пищевых привычек.

Автор канала "Путешествуя на диване" выделил несколько моментов, которые для людей старшего возраста - норма, а для молодого поколения - непонятная дикость.

Без хлеба - не еда

Первым делом бабушки ставили на стол корзину с нарезанным белым и черным хлебом. Для них съесть суп или макароны без хлеба - нонсенс. В СССР хлеб был основой выживания, и эта привычка осталась навсегда.

Жарить до черного хруста

Картошка всегда была зажарена до состояния чипсов, котлеты - с твердой коркой, в суп обязательно шла жирная зажарка. «На пару» - это для больных. Нормальная еда должна шкворчать и хрустеть.

Майонез - всему голова

В холодильнике всегда стоит ведерко майонеза. Бабушки добавляли его везде: в салат из помидоров, на мясо, даже в борщ. Для них это символ праздника и вкуса.

Чай должен быть сладким

После обеда - чай с тремя ложками сахара, пряниками и вареньем. Пить «пустой чай» для них - признак бедности. Раньше глюкоза давала энергию для тяжелой работы, а сейчас это прямой путь к лишнему весу.

Тарелка должна быть чистой

Культ чистой тарелки - травма голодных послевоенных лет. Надо есть через «не могу», чтобы тарелка «не плакала».

Их поколение ело, чтобы выжить и работать физически. А мы едим, чтобы жить долго и оставаться здоровыми. И эти два подхода за одним столом никогда не сойдутся.

Автор:
Анастасия Чувакова
