Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут

Если вы и ваши домашние любите картофель, но обыкновенная "толчёнка" или картошка кусочками надоели, стоит разнообразить своё меню.
На канале "Простые рецепты" рассказывают, что ещё вкусного можно приготовить на основе картошки, при этом потратив на блюдо не более 30 минут.
Для приготовления вкусного блюда берём:
- 1 кг картофеля;
- пучок свежего укропа;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- соль и специи;
- 1 луковицу;
- 1 болгарский перец;
- 4 зубца чеснока;
- 500 г куриного филе;
- 1,5 ст. л. томатной пасты;
- 1 ст. л. сахара;
- 100 мл воды;
- 100 г сыра.
Для приготовления вкусного блюда по шагам действуем так
- Картошку моем, чистим, отвариваем в кипящей воде, не забываем в процессе подсолить.
- Сливаем с картофеля жидкость и разминаем его толкушкой.
- Зелень нарезаем мелко и вмешиваем в картошку, туда же кладём сливочное масло, даём массе немного остыть.
- Из картофельной массы формируем лепёшки размером с котлету, выкладываем на противень, выстеленный пергаментом, и каждую заготовку прижимаем в центре дном стакана, чтобы получилась "чашечка".
- Для начинки сковородку греем с растительным маслом, выкладываем мелко нарезанные курицу, перец, лук и чеснок.
- Жарить будем на среднем нагреве, пока курица не станет мягкой.
- Добавляем немного воды, пропариваем под крышкой.
- Когда жидкость выпарится, добавляем томат-пасту, соль и сахар, прогреваем.
- Начинку выкладываем в картофельные заготовки, каждую посыпаем тёртым сыром.
- Готовить вкусные картофельные гнёзда будем при 200 градусах духового шкафа 10 минут.
