Секрет сочного салата "Лисичка" раскрыт: всего 5 ингредиентов — и получаю вау-результат

Готовлю его, когда нужно быстро сделать что-то вкусное и эффектное — отлично подходит и для праздника, и для обычного ужина. После настаивания в холодильнике вкус становится ещё лучше. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Волшебная еда".
Ингредиенты
куриное филе отварное — 100 г, маринованные огурцы — 100 г, морковь по-корейски — 100 г, сыр твёрдый — 100 г или копчёный сулугуни — 50 г, майонез — 1-2 ст. л.
Приготовление
Сначала я отвариваю куриное филе в подсоленной воде около 20 минут, затем оставляю остывать прямо в бульоне — так мясо получается особенно сочным.
Остывшее филе нарезаю соломкой или разбираю на волокна.
Добавляю морковь по-корейски, предварительно слив лишнюю жидкость. Маринованные огурцы нарезаю тонкой соломкой и отправляю к остальным ингредиентам.
Сыр натираю на крупной тёрке. Если использую копчёный сулугуни, просто нарезаю его — он даёт более яркий вкус, поэтому его нужно меньше.
Заправляю салат майонезом и хорошо перемешиваю.
Пробую на вкус: при необходимости добавляю соль. Если морковь не слишком острая, можно добавить немного чеснока или щепотку перца.
Убираю салат в холодильник минимум на 30 минут — за это время он пропитывается и становится ещё вкуснее.
Примерное время приготовления: 1 час
Ранее мы писали о том, как приготовить постную гречку с овощами.