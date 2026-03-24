До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Секрет сочного салата "Лисичка" раскрыт: всего 5 ингредиентов — и получаю вау-результат

Опубликовано: 24 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Секрет сочного салата "Лисичка" раскрыт: всего 5 ингредиентов — и получаю вау-результат
Секрет сочного салата "Лисичка" раскрыт: всего 5 ингредиентов — и получаю вау-результат
Сочный, насыщенный и аппетитный салат с курицей.

Готовлю его, когда нужно быстро сделать что-то вкусное и эффектное — отлично подходит и для праздника, и для обычного ужина. После настаивания в холодильнике вкус становится ещё лучше. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Волшебная еда".

Ингредиенты

куриное филе отварное — 100 г, маринованные огурцы — 100 г, морковь по-корейски — 100 г, сыр твёрдый — 100 г или копчёный сулугуни — 50 г, майонез — 1-2 ст. л.

Приготовление

Сначала я отвариваю куриное филе в подсоленной воде около 20 минут, затем оставляю остывать прямо в бульоне — так мясо получается особенно сочным.

Остывшее филе нарезаю соломкой или разбираю на волокна.

Добавляю морковь по-корейски, предварительно слив лишнюю жидкость. Маринованные огурцы нарезаю тонкой соломкой и отправляю к остальным ингредиентам.

Сыр натираю на крупной тёрке. Если использую копчёный сулугуни, просто нарезаю его — он даёт более яркий вкус, поэтому его нужно меньше.

Заправляю салат майонезом и хорошо перемешиваю.

Пробую на вкус: при необходимости добавляю соль. Если морковь не слишком острая, можно добавить немного чеснока или щепотку перца.

Убираю салат в холодильник минимум на 30 минут — за это время он пропитывается и становится ещё вкуснее.

Примерное время приготовления: 1 час

Ранее мы писали о том, как приготовить постную гречку с овощами.

Автор:
Александр Асташкин
