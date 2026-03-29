Как ненужные вещи в доме превратить в симпатичные вазы: даем вторую жизнь бутылкам и банкам из-под круп

Автор Дзен-канала "Декор с Вероникой Поливкиной" рассказала, каким предметам в доме можно подарить вторую жизнь.
Иногда стандартные вазы убивают индивидуальность — они безлики и зачастую одной и той же формы. Однако можно создать варианты куда интереснее своими руками.
Кухонные находки
Банки для круп — покрасьте, обмотайте веревкой или нарисуйте надписи меловым маркером.
Чайники и заварочные чашки — винтажный чайник с полевыми цветами или фарфоровый заварник с одной розой будут смотреться интересно.
Бутылки необычной формы — квадратные от алкоголя или бутылки из-под оливкового масла. Их можно наполнить цветным песком.
Ванные принадлежности
Стаканы для зубных щеток — высокие и узкие для одиночных стеблей; рифлёные создают эффект игры света.
Керамические мыльницы — можно использовать для мха.
Гаражные и неожиданные идеи
Автомобильные фары — круглые под суккуленты, длинные галогенки под ветки.
Канистры — обрежьте верх, обклейте мешковиной или покрасьте под медь.
С такими простыми заменами даже старые вещи станут стильными акцентами вашего интерьера.
Ранее мы писали о 5 вещах в квартире, которые выдают старый ремонт.